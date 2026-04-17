세종문화회관, 백남준아트센터와 업무협약

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 재단법인 세종문화회관(사장 안호상)과 경기문화재단 백남준아트센터(관장 박남희)는 동시대 예술의 담론을 확장하고, 신진예술가 발굴과 지속가능한 예술 생태계 조성을 위해 17일 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 서울과 경기를 아우르는 광역 문화권 공동제작의 새로운 협력 모델을 구축하고, 동시대 예술의 창작과 유통 기반을 함께 넓혀가기 위한 취지로 마련됐다.

이날 협약식에는 양 기관 대표가 참석했으며, 공연장과 미술관이 각자의 전문성과 공간적 특성을 바탕으로 협력의 접점을 확장하고, 수도권 문화예술 협력의 새로운 방향을 모색하는 뜻깊은 계기가 됐다.

[사진=세종문화회관]

협약에 따라 양 기관은 ▲동시대 예술의 확장과 새로운 창작 방식 모색을 위한 공동제작 협력 ▲신진 예술가 발굴 및 지속가능한 창작 생태계 조성을 위한 상호 협력 ▲서울·경기권 기반의 공동 편성·제작·운영을 통한 광역 문화협력 모델 구축 ▲공동 마케팅, 관객 개발 및 국내외 유통 확대를 위한 홍보 협력 강화 등 다양한 분야에서 긴밀한 협력을 이어갈 예정이다.

양 기관의 첫 협업은 세종문화회관 컨템퍼러리 시즌 'Sync Next 26(싱크 넥스트 26)'과 '백남준미디어아트페스티벌'의 공식 프로그램으로 추진된다. 세종문화회관과 백남준아트센터는 이번 공동제작을 공연장과 미술관이라는 각기 다른 공간적 맥락에 맞춰 발전시켜 선보일 예정이다.

안호상 세종문화회관 사장은 "이번 협약은 서울과 경기를 잇는 광역 문화예술 협력의 출발점"이라며 "양 기관이 함께 만들어갈 공동제작 모델이 동시대 공연예술의 새로운 가능성을 제시하고, 창작 생태계의 지평을 넓히는 계기가 되길 기대한다"고 전했다.

박남희 백남준아트센터 관장은 "백남준아트센터는 미술관의 경계를 넘어 공연예술과의 접점을 적극적으로 확장해왔다"며 "세종문화회관과의 협력을 통해 동시대 예술의 새로운 언어를 함께 만들어가겠다"고 강조했다.

jyyang@newspim.com