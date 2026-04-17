나광국 무안군수 예비후보, 김산 예비후보에 공개토론 제안

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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 무안군수 후보 결선에 오른 나광국 예비후보가 김산 예비후보에게 1대1 공개 정책토론을 공식 제안했다.

나 예비후보는 17일 "군민 앞 정책 검증은 선택이 아닌 의무"라며 "토론을 회피한다면 그 자체로 군민에 대한 답이 될 것"이라고 밝혔다.

나광국 더불어민주당 무안군수 결선 후보. [사진=조은정 기자] 2026.04.17 ej7648@newspim.com

그는 김 예비후보가 지난 9일 CBS 라디오 생방송 질의응답에 후보 4명 중 유일하게 불참한 점을 언급하며 "이미 한 차례 검증 기회를 피했다"며 "군민 앞에 서지 않는 후보는 군정을 맡을 자격이 없다"고 주장했다.

토론 방식과 관련해서는 "방송이든 공개토론이든 형식은 무관하고 날짜와 장소도 상대가 정하면 된다"며 "10만 군민이 지켜보는 자리라면 어디든 참여하겠다"고 밝혔다.

나 예비후보는 또 "정치는 현장에서 즉각 답하고 검증받는 '라이브 소통'의 시대"라며 "군민과 실시간으로 소통하는 열린 정치를 하겠다"고 말했다.

이어 "무안군 선거는 네거티브가 아닌 정책과 비전으로 평가받아야 한다"고 강조했다.

이날 김 예비후보가 발표한 '당선 즉시 전 군민 10만원 지급' 공약에 대해서는 "정부의 고유가 피해지원금을 활용한 것"이라며 "재원 마련 방안 등을 토론을 통해 검증해야 한다"고 덧붙였다.

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