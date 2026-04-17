"과학문화활동 지원"…세종테크노파크, 8개 기관·단체 공모

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총 4500만원 활동 지원금 지급

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 세종테크노파크(세종TP)는 지역 과학문화 저변 확대와 활성화를 위해 오는 20일부터 30일까지 '지역과학문화 주체발굴 및 활동 지원' 공모를 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 사업은 과학기술정보통신부, 한국과학창의재단, 세종시 지원을 받아 추진되며 지역 내 민간·단체 과학문화 활동 및 과학문화 혁신 플랫폼 구축 등을 지원한다.

세종테크노파크 과학문화 활동 민간·단체 지원 홍보 포스터. [자료=세종TP] 2026.04.17 jongwon3454@newspim.com

공모 지원대상은 과학문화활동을 지원하는 세종시 소재 본사 또는 지사를 둔 민간단체 및 기관, 세종시민으로 구성된 팀(동아리) 등이다.

세종TP는 공모를 통해 8개 기관·단체·팀(동아리)을 선정, 총 4500만 원 활동 지원금을 지원한다.

사업 참여를 희망하는 단체는 오는 30일 오후 5시까지 세종과학문화거점센터 홈페이지를 통해 접수하면 된다.

자세한 내용은 세종TP 홈페이지 배너 및 사업공고와 세종과학문화거점센터 홈페이지 지원사업 공고에서 확인할 수 있다.

양현봉 세종TP 원장은 "올해는 과학기술이 인문·예술 등 다양한 분야와 융합하는 한 차원 높은 생태계를 조성할 것"이라며 "세종 시민과 미래 세대가 일상 속에서 다채로운 과학문화를 누리고 지역사회의 새로운 활력소로 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com