전북교육청, 언어문화 서포터즈 17팀 선정…따뜻한 학교 조성

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

학생 주도 언어습관 개선 활동·존중 문화 확산 추진

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청이 학생 참여형 언어문화 개선 활동을 통해 따뜻한 학교문화 조성에 나선다.

도교육청은 '따뜻한 언어문화 실천 학생 서포터즈단' 17팀을 선정·지원한다고 17일 밝혔다.

전북자치도교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.17 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 학생이 주도적으로 참여하는 실천 활동을 통해 언어문화를 개선하고 존중과 배려의 긍정적 언어 사용을 학교 전반에 확산하기 위해 추진된다.

각 팀은 학생 5명 이상과 지도교사 1명으로 구성돼 언어문화 개선 캠페인과 언어습관 자가 진단, 교내 방송 및 홍보, 문화예술 기반 창작 활동 등 다양한 프로그램을 운영한다. 특히 일상 속 언어습관을 돌아보고 존중하는 의사소통 문화 형성에 중점을 둔다.

선정된 팀은 초등 6팀, 중등 7팀, 고등 4팀 등 총 17팀이며 도교육청은 운영비 지원과 교사 협의회, 현장 컨설팅 등을 통해 활동을 뒷받침할 계획이다.

아울러 '1학교 1인성 브랜드', 언어문화 개선 주간, 학교폭력 예방교육 주간 운영 등 관련 정책도 지속 추진한다.

정미정 민주시민교육과장은 "학생 주도의 언어문화 개선 활동은 건강한 학교문화 조성에 중요한 역할을 한다"며 "따뜻한 말 한마디가 학교를 변화시키는 힘이 될 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com