전북교육청, 언어문화 서포터즈 17팀 선정…따뜻한 학교 조성

AI 핵심 요약beta
- 전북도교육청이 17일 학생 서포터즈단 17팀을 선정해 언어문화 개선 활동을 지원한다.
- 각 팀은 학생 5명 이상과 지도교사로 구성돼 캠페인과 자가진단 등 프로그램을 운영한다.
- 도교육청은 운영비와 컨설팅을 제공하며 1학교 1인성 브랜드 정책도 지속 추진한다.
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청이 학생 참여형 언어문화 개선 활동을 통해 따뜻한 학교문화 조성에 나선다.
도교육청은 '따뜻한 언어문화 실천 학생 서포터즈단' 17팀을 선정·지원한다고 17일 밝혔다.
이번 사업은 학생이 주도적으로 참여하는 실천 활동을 통해 언어문화를 개선하고 존중과 배려의 긍정적 언어 사용을 학교 전반에 확산하기 위해 추진된다.
각 팀은 학생 5명 이상과 지도교사 1명으로 구성돼 언어문화 개선 캠페인과 언어습관 자가 진단, 교내 방송 및 홍보, 문화예술 기반 창작 활동 등 다양한 프로그램을 운영한다. 특히 일상 속 언어습관을 돌아보고 존중하는 의사소통 문화 형성에 중점을 둔다.
선정된 팀은 초등 6팀, 중등 7팀, 고등 4팀 등 총 17팀이며 도교육청은 운영비 지원과 교사 협의회, 현장 컨설팅 등을 통해 활동을 뒷받침할 계획이다.
아울러 '1학교 1인성 브랜드', 언어문화 개선 주간, 학교폭력 예방교육 주간 운영 등 관련 정책도 지속 추진한다.
정미정 민주시민교육과장은 "학생 주도의 언어문화 개선 활동은 건강한 학교문화 조성에 중요한 역할을 한다"며 "따뜻한 말 한마디가 학교를 변화시키는 힘이 될 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com