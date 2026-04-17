조지훈·국주영은 전주시장 예비후보 연대 공약…'SRF 불허·제로웨이스트' 제시

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팔복동 SRF 설치 반대·공론화위원회 운영 등

폐기물 감량 중심 정책 전환·시민 참여 행정 강화

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 조지훈 전주시장 예비후보가 국주영은 예비후보와의 정책 연대를 통해 SRF(고형연료) 문제 대응과 자원순환 정책 전환을 제시했다.

조 예비후보는 17일 보도자료를 통해 팔복동 SRF 설치 불허와 함께 정보 공개, 공론화위원회 운영, 전주형 '제로웨이스트' 실현 등을 포함한 연대 공약을 발표했다.

조지훈 전주시장 예비후보[사진=조지훈 선거캠프] 2026.04.17 lbs0964@newspim.com

이번 공약은 'SRF 완전 퇴출'을 제안한 국주영은 예비후보 입장에 대한 응답으로, SRF 반대 시민대책위원회 질의에 대한 답변을 토대로 마련됐다고 설명했다.

조 예비후보는 전주시의 SRF 불허를 정당한 행정행위로 인정한 법원 판단을 언급하며 시민 안전과 건강을 위협하는 시설에 대해 단호히 대응하겠다고 밝혔다.

또 대기오염 감시체계 구축과 정보 전면 공개, 공론화위원회 운영 등을 통해 시민 참여 중심의 행정으로 전환하겠다는 입장을 제시했다.

아울러 기존 소각·매립 중심의 폐기물 처리 방식에서 벗어나기 위해 '제로웨이스트 시티'를 정책 방향으로 제시했다.

이 정책은 폐기물 발생 자체를 줄이는 데 초점을 맞춘 것으로 시민 1인당 배출량 감축 제도화와 혼합폐기물 선별 기술 도입, 리필 스테이션 지원 등을 포함한다.

조 예비후보는 "탄소중립과 자원순환을 위해서는 근본적인 정책 전환이 필요하다"며 "시민과 함께하는 지속가능한 환경정책을 추진하겠다"고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com