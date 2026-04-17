수원시 '2026-2027 수원 방문의 해' 맞아 양조장 연계 관광 콘텐츠 개발

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17일 수원시-수원시양조장협의회 업무협약 체결...양조장 투어, 전통주 체험 프로그램 기획·운영

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시가 '2026-2027 수원 방문의 해'를 맞아 양조장과 연계한 관광 콘텐츠를 개발한다.

수원시양조장협의회와 업무협약 후 기념촬영 모습. [사진=수원시]

17일 수원시에 따르면 시와 수원시양조장협의회는 이날 시청 상황실에서 업무협약을 체결하고 차별화된 관광 콘텐츠 개발을 위해 협력하기로 했다.

수원시는 양조장 연계 관광상품을 개발하고 운영과 홍보를 적극적으로 지원한다. 양조장협의회는 양조장 투어, 전통주 체험 프로그램을 기획·운영한다.

또 관광객들이 편리하게 프로그램에 참여할 수 있도록 기반 시설을 개선하고 서비스 품질을 높이기로 했다. 이날 협약식에는 이재준 수원특례시장, 수원시양조장협의회 김윤환 회장과 회원 등이 참석했다.

김윤환 회장은 "수원 방문의 해를 맞아 국내외 관광객들에게 수원을 알리고, 수원 관광산업을 활성화하는 데 도움이 될 수 있도록, 수원시양조장협의회가 적극적으로 협력하겠다"고 전했다.

이재준 시장은 "수원에서 전통주를 만들기 위해 노력하는 여러분께 감사드린다"며 "수원의 전통주를 수원을 찾는 관광객들에게 효과적으로 선보일 방법을 함께 고민해 보자"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com