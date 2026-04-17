반도체·바이오 결합…대전, 소부장 기업 경쟁력 키운다

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대전테크노파크-나노종합기술원, 소부장 기업 육성 mou

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전의 전략 산업인 반도체와 바이오가 결합해 지역 소재·부품·장비(소부장) 기업 육성에 속도를 낸다.

대전테크노파크는 나노종합기술원과 '반도체 소재·부품·장비 실증평가 및 기술지원 사업' 추진을 위한 업무협약을 체결하고 기업 지원에 나선다고 17일 밝혔다.

대전테크노파크 전경. [사진=대전TP]

이번 협력은 반도체 기술을 의료·바이오 분야에 접목해 새로운 고부가가치 산업을 창출하는 데 초점이 맞춰졌다. 양 기관은 지역 기업을 대상으로 시제품 제작부터 성능 검증까지 사업화 전 과정을 지원할 계획이다.

특히 과학기술정보통신부 지원으로 구축된 '바이오·반도체 융합 기술 서비스 플랫폼'을 활용해 차세대 지능형 센서 핵심 기술인 'Bio-CMOS' 개발과 성능 검증을 뒷받침한다.

양 기관은 앞으로 공동 연구사업과 기술사업화 지원을 확대하고 산·학·연 협력 네트워크를 강화해 기업 성장 기반을 구축한다는 방침이다.

박흥수 나노종합기술원장은 "융합 기술 플랫폼과 기업 네트워크가 결합해 지역 산업 발전을 견인할 것"이라며 "현장 중심의 실증 지원을 강화하겠다"고 말했다.

김우연 대전테크노파크 원장은 "반도체와 바이오의 융합은 글로벌 시장 경쟁력 확보를 위한 핵심 전략"이라며 "지역 기업이 소부장 강소기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.

gyun507@newspim.com