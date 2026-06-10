'2026대한민국불교문화엑스포' 11일 대구 엑스코서 개막

AI 핵심 요약beta
- ‘2026대한민국불교문화엑스포’가 11일 대구서 개막했다
- 불교철학을 놀이형·체험형 콘텐츠로 재해석했다
- 반려동물 친화 박람회와 전통·현대 전시를 선보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
국내 최초 '반려동물 친화' 불교박람회…반려동물 동반 시 무료 입장
[대구=뉴스핌] 김용락 기자= '2026대한민국불교문화엑스포'가 불교의 철학과 수행 문화를 놀이형 콘텐츠와 체험형 형태로 새롭게 해석해 누구나 친근하게 즐길 수 있는 축제로 진행된다.
'2026대한민국불교문화엑스포'가 오는 11일부터 14일까지 나흘간 대구 엑스코 동관 4홀에서 열린다고 10일 밝혔다. 11일 오후 2시 열리는 개막식에는 AI 인간형 로봇 스님 '가비'가 테이프 커팅에 참여해 전통불교문화와 현대 기술의 조화를 상징적으로 보여준다.
올해로 다섯 번째를 맞이하는 이번 엑스포 주제는 '색즉시◯ ◯즉시색, 누구나 좋아하는 ◯놀이'이다. 특히 올해는 국내 최초로 '반려동물 친화(Pet-friendly)' 불교박람회가 열리며 반려동물을 동반한 관람객에게는 무료입장 혜택이 제공된다. 또한 반려견 채식 간식과 천연 아로마 향 제품을 소개하는 부스도 운영될 예정이다.
행사장 내 행운의 전당에서는 대한불교조계종 총무원장 진우스님과 동화사 주지 선광스님이 작성한 희망 메시지가 담긴 공들이 전시돼 다양한 볼거리를 제공한다.
전통불교문화 상품전에서는 동자승 캐릭터와 캘리그래피로 제작된 키링, 스마트톡 등 다양한 불교 굿즈를 비롯해 공예품과 의복, 불교수행용품 등을 만나볼 수 있으며 불교 예술전에서는 달마도와 나전 불화 등 전통 불교미술과 현대미술 작품이 조화를 이룬다.
또한 사찰 음식전에서는 한국불교문화사업단의 사찰음식 시연과 신라음식 명인 차은정 박사의 특별강연이 진행돼 신라의 전통 식문화를 깊이 있게 체험할 수 있다.
황보란 대구광역시 문화체육관광국장은 "대한민국불교문화엑스포가 전통불교문화에 다양한 체험형 콘텐츠를 더해 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 열린 축제로 발전했다"며 "많은 시민들이 행사장을 찾아 전통과 현대, 첨단 기술이 어우러진 불교문화의 매력을 경험하고 휴식과 위안을 얻어가길 바란다"고 전했다.
yrk525@newspim.com