대구보건환경硏, 고병원성 조류인플루엔자 '철통방역'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

7개월간 특별방역 마무리… 선제 대응으로 고병원성 AI 미발생 유지

조류인플루엔자 위기경보 '주의' 단계… 상시 방역관리체계 지속

⑵⑴[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시 보건환경연구원 동물위생시험소는 지난해 9월부터 추진해 온 '고병원성 조류인플루엔자(AI) 특별방역대책'을 성공적으로 마무리하고 지난 16일부터 상시 방역체계로 전환했다고 17일 밝혔다.

이번 특별방역대책은 고병원성 AI의 지역 내 유입과 확산을 차단하기 위해 추진됐다. 연구원은 가금농가와 환경시료를 중심으로 축산시설 소독을 강화하고, 방역 취약지역을 집중 관리 등 선제적 방역조치를 실시해 지역 내 AI 미발생을 유지하는 성과를 거뒀다.

대구보건환경연구원은 고병원성 조류인플루엔자(AI) '철통방역'으로 청정지역을 수호한다.[사진=대구시] 2026.04.17 yrk525@newspim.com

특히 경북·경남 등 인접 지역에서 고병원성 AI가 잇따라 발생하며 위기감이 고조된 상황에서도, 신속한 정밀검사와 24시간 비상연락체계를 가동하며 감염 확산을 사전에 차단했다.

동물위생시험소는 특별방역기간 종료 이후에도 산발적 발생 가능성에 대비해 주기적인 모니터링과 가축방역상황실 운영을 지속하는 등 상시 방역관리 체계를 강화해 나갈 계획이다.

신상희 대구광역시 보건환경연구원장은 "이번 특별방역대책 기간 동안 가금농가와 관련 종사자들의 적극적인 협조로 안정적인 방역관리가 가능했다"며 "특별방역기간 종료 이후에도 상시 예찰체계를 유지해 조류인플루엔자 발생 방지에 최선을 다하겠다"고 말했다.

yrk525@newspim.com