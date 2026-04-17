유은혜 "여론조사 룰, 원칙 훼손됐지만...모두의 승리 위해 완주"

17일 입장문 발표... "특정 유권자 배제 방식, 도민 열린 단일화 원칙 어긋나"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 유은혜 경기도교육감 예비후보가 경기교육혁신연대 선거관리위원회가 확정한 단일화 룰에 대해 "원칙과 상식은 훼손됐지만, 대의를 위해 경선 결과에 따르겠다"며 정면 돌파 의지를 밝혔다.

유은혜 후보는 "원칙과 상식은 훼손됐지만, 대의를 위해 경선 결과에 따르겠다"며 정면 돌파 의지를 밝혔다. [사진=유은혜 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

유 예비후보는 17일 입장문을 통해 전날 혁신연대 선관위가 보수 성향 유권자를 배제하는 여론조사 방식을 최종 확정한 것을 두고 "혁신연대가 천명했던 '도민 모두가 참여하는 열린 단일화'라는 대원칙을 훼손한 것"이라며 강력한 유감을 표했다.

유 예비후보는 "단일화 과정 내내 개인의 유불리를 따지지 않고 오직 도민 참여와 절차적 정당성이라는 원칙만을 지켜왔다"며 "경선 단계에서부터 유권자를 갈라치고 배제하는 상황이 과연 우리 아이들에게 정의로웠다고 말할 수 있는지 묻고 싶다"고 비판했다.

이어 여론조사 방식 결정 과정에서도 진보와 중도 성향 유권자만을 대상으로 하자고 주장한 상대 측의 행태에 대해 "본인의 유불리만 따져 단일화의 원칙과 상식을 흔든 부끄러운 일"이라고 직격했다.

특히 유 후보는 경쟁자인 안민석 예비후보 측의 공세에 대해 '참담하다'는 표현을 쓰며 날을 세웠다. 유 후보는 "안 후보 측이 제가 1위를 기록한 여론조사 결과는 숨긴 채 특정 성향으로 낙인찍는 '저급한 네거티브'를 자행했다"고 비난했다.

그러면서 이러한 행태에 '주의' 조치에 그친 혁신연대 선관위의 결정에 대해서도 "공정한 심판의 의무를 저버린 면죄부"라며 실망감을 드러냈다.

강한 비판 속에서도 유 후보는 단일화 대오 이탈 대신 '완주'를 선택했다. 유 후보는 "이 모든 불합리와 불공정마저 짊어지고 가겠다"며 "개인의 승리보다 중요한 것은 우리 아이들의 미래와 경기교육의 혁신"이라고 강조했다.

유 후보는 끝으로 "비록 과정은 민주적이지 못했지만 결과만큼은 반드시 모두의 승리가 되어야 한다"며 "원칙과 상식이 이기고 결국 진심이 이긴다는 것을 1,400만 경기도민과 함께 증명해 내겠다"고 덧붙였다.

beignn@newspim.com