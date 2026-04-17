공재광 평택시장 예비후보 캠프, 서현옥 전 예비후보 핵심 인사들 합류

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 서현옥 전 예비후보 캠프의 주요 인사들이 공재광 예비후보를 지지하며 그의 선거캠프에 공식 합류했다.

17일 공재광 예비후보 캠프에 따르면 서현옥 캠프에서 활동했던 홍진기 총괄선대위원장, 이은수 총무본부장, 정기환 홍보본부장, 이대경 홍보부장이 지지를 선언하고 합류했다.

공재광 평택시장 예비후보와 서현옥 전 예비후보 핵심 인사들이 기념촬영을 하고 있다[사진=선거캠프]

이날 이들은 "서현옥 전 예비후보가 최종 후보에 오르지 못해 각자의 길을 가기로 했다"며 "멈춰있는 평택시민의 삶을 위해 어떤 선택이 필요한지 고민한 결과"라고 설명했다.

이어 이들은 "평택은 인구 증가와 산업 발전에도 불구하고 시민 삶이 멈춰 있다. 누가 평택을 안정적으로 책임지고 시민 삶을 바꿀 수 있는지 판단했을 때 공재광 예비후보가 더 책임 있는 선택"이라고 강조했다.

이에 공재광 예비후보는 "뜻 있는 결단에 깊이 감사드린다"며 "현장의 목소리와 경험을 모아 멈춰있는 평택시민의 삶을 움직이고, 결선 승리로 보답하겠다"고 약속했다.

더불어민주당 평택시장 후보 선출은 공재광 예비후보와 최원용 예비후보의 2인 결선으로 진행 중이며, 19∼20일 당원 50%와 일반시민 50% 여론조사로 최종 후보가 결정된다.

krg0404@newspim.com