경기도·경기관광공사 '해외 고부가 마이스 행사 유치' 총력

"도만의 차별화된 마이스 콘텐츠로 글로벌 유치 경쟁에서 우위를 확보해 나가겠다"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기관광공사가 지난 14일부터 17일까지 싱가포르와 인도네시아 자카르타에서 열린 해외 신규 유력 마이스 박람회와 마이스 로드쇼에 연이어 참가, '해외 고부가 마이스 행사 유치' 홍보마케팅 활동을 펼쳤다고 밝혔다.

경기관광공사 '해외 고부가 마이스 유치 활동' 보도사진 (싱가포르 2026 미팅쇼 아시아퍼시픽). [사진=경기도.경기관광공사]

경기관광공사는 지난 14~15일, 싱가포르 마리나베이샌즈 엑스포에서 열린 '2026 미팅쇼 아시아퍼시픽(2026 The Meetings Show Asia Pacific, 이하 TMS APAC)'에 참가한 데 이어 16~17일에는 싱가포르·자카르타 마이스 로드쇼에 참여했다.

지난 2024년 신설된 'TMS APAC'은 아시아태평양 지역 대표 마이스 전문 박람회로 올해는 전 세계 72개국 297개 기관이 참가하며 대규모 B2B 행사로 위상이 높아졌다. 실질적인 비즈니스 성과 도출을 위해 사전 예약 기반의 1:1 상담 중심으로 운영, 아시아태평양 지역 마이스 산업의 핵심 네트워킹 플랫폼으로 자리매김했다는 평가다.

특히, 경기도와 경기관광공사는 도내 마이스 민관 협력체인 '경기관광마이스얼라이언스' 소속 고양컨벤션뷰로, 수원컨벤션센터 등 총 5개 기관과 함께 한국관광공사 주관 한국관 내에서 공동 홍보 부스를 운영했다. 이 자리에서 광산업계의 국제 규모 행사인 인터내셔널 마이닝 이벤트 (International Mining Events), 오스람옵토세미컨덕터(OSRAM Opto Semiconductors) 등 다양한 국제 학술 및 다국적 기업회의 관계자들과 총 155건의 상담을 진행하며 도내 마이스 행사 유치 가능성을 한층 높였다.

싱가포르·자카르타에서 열린 마이스 로드쇼에서도 현지 마이스 바이어 및 경기 지역 관광 상품을 출시한 여행사 등 주요 업계 관계자들과 긴밀한 네트워킹을 이어갔다. 경기관광공사는 도내의 다양한 마이스 인프라와 재정 지원제도를 소개하는 등 동남아시아 주요 시장을 대상으로 한 수요 선점에 총력을 기울였다.

또 마이스 행사 유치 홍보 이벤트 및 경기도만의 독특하고 차별화된 마이스 개최 장소인 '경기 유니크베뉴', 지속가능한 마이스 지원제도 등을 적극적으로 소개해 참가자들로부터 높은 관심을 이끌어냈다. 이를 통해 멕시코 기반의 쥬얼리 그룹 Nice de Mexico의 2027년 350명 인센티브 그룹 방한 유치의향을 이끌어 내는 등 성과를 거뒀다.

경기도 관계자는 "이번 행사 참가로 경기도가 아시아태평양 마이스 시장에서 독특한 차별점을 지닌 목적지로 인식됐다는 점이 가장 큰 수확"이라며 "앞으로도 해외 바이어와의 접점을 지속적으로 넓히고 경기도만의 차별화된 마이스 콘텐츠로 글로벌 유치 경쟁에서 우위를 확보해 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com