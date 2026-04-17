원석 발굴 나선다…'더 스카웃' 포스터·티저 동시 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = ENA '더 스카웃'이 재도전 참가자들을 '다시 태어나는 별'로 리부팅하는 콘셉트와 함께, 이승철을 필두로 한 초호화 마스터 라인업을 공개하며 첫 방송 기대감을 끌어올렸다.

오는 5월 8일 저녁 8시 첫 방송하는 ENA '더 스카웃 : 다시 태어나는 별'은 가요계 최고 전문가들이 '아직 자신의 재능을 제대로 펼치지 못한 원석'을 직접 발굴하고, 그들에게 새로운 방향성과 가능성을 제시하는 성장형 음악 프로젝트다. 이승철을 필두로 김재중, 웬디, 영케이, 추성훈까지 '마스터 군단'이 처음 베일을 벗으며 환상의 라인업을 완성했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 더 스카웃 포스터. [사진=ENA] 2026.04.17 moonddo00@newspim.com

이와 관련해 제작진은 공식 포스터를 깜짝 공개해 본방사수 욕구를 자극했다. 포스터에는 숨겨진 원석을 발굴하기 위해 한자리에 모인 마스터들이 정면을 응시하며 강렬한 존재감을 드러낸 모습이 담겼다. 중앙에 선 이승철은 특유의 카리스마로 중심을 잡고, 영케이와 추성훈은 팔짱을 낀 채 묵직한 분위기를 더한다. 여기에 김재중과 웬디까지 합류해 장르를 넘나드는 완성형 라인업을 구축, 프로그램의 무게감을 한층 배가시켰다.

함께 공개된 티저 영상은 '스타들이 만들어내는 샛별들의 이야기'라는 메시지와 함께 '다시 태어나는 별'이라는 콘셉트를 강조해 눈길을 사로잡는다. 영상 속 이승철은 "한 번쯤 데뷔했지만 성공하지 못해 좌절한 친구들이 많다"며 "그들을 다시 모아 음악을 통해 리부팅 시켜보자는 취지"라며 기획 의도를 밝혔다.

직후, 비공개 오디션을 통해 선발된 16명의 '뮤즈'가 공개되며 본격적인 여정의 시작을 알린다. 이승철은 "스타들이 만들어내는 샛별들의 이야기"라며 "'더 스카웃'의 뮤즈가 된 것을 축하한다"고 선언해 기대감을 고조시킨다.

직후 김재중, 웬디, 영케이가 차례로 등장하며 각자의 영역에서 쌓아온 경험을 바탕으로 어떤 시너지를 보여줄지 궁금증을 자극한다. 마지막으로 이승철은 "음악에 탈락은 없다. 선택만 있을 뿐"이라며 '더 스카웃'만의 파격 진행 방식을 예고해 호기심을 증폭시킨다.

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