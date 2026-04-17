전주역사박물관, 야간 민화 교육 '심야 민화 클럽' 운영

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성인 대상 이론·실기 병행 교육·20주 과정 진행

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주역사박물관이 성인을 대상으로 한 야간 민화 교육 프로그램을 운영하며 전통문화 확산에 나선다.

박물관은 17일 민화의 가치와 생활문화를 재조명하기 위한 '심야 민화 클럽'을 운영한다고 밝혔다.

'심야 민화 클럽' 홍보 포스터[사진=전주시] 2026.04.17 lbs0964@newspim.com

이번 프로그램은 서민의 삶과 정서를 담은 민화를 통해 역사와 생활문화의 맥락을 이해하고, 이를 현대적 시각으로 해석할 수 있도록 기획됐다. 교육은 민화의 의의와 제작 방식을 배우는 이론과 실기 과정으로 구성된다.

교육은 주간 참여가 어려운 성인을 대상으로 오는 21일부터 9월 8일까지 총 20주간 진행되며, 매주 오후 7시부터 약 2시간 동안 운영된다.

과정에는 책거리와 문자도, 화조도 등 다양한 민화 작품을 통해 당시 사람들의 삶과 세계관을 이해하는 인문학적 내용도 포함됐다.

참여자 모집은 조기 마감됐으며, 결원 발생 시 대기 접수를 통해 참여 기회가 제공된다. 접수는 전주역사박물관 누리집과 네이버 예약을 통해 가능하다.

하재식 국가유산관리과장은 "시민들이 일상 속에서 전통문화를 새롭게 경험할 수 있도록 기획한 프로그램"이라며 "앞으로도 문화 향유 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.

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