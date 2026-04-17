BOJ, 금리 판단 신중..."물가·경기 리스크 공존, 정책 대응 어려워"

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 미국 워싱턴을 방문 중인 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재가 향후 금리 정책에 대해 신중한 입장을 재확인했다. 물가 상방 압력과 경기 하방 위험이 동시에 존재하는 상황에서, 섣부른 정책 판단이 어렵다는 인식을 나타냈다.

블룸버그 통신 등에 따르면 우에다 총재는 16일(현지시간) 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재 회의 후 기자회견에서 "경제·물가 전망의 실현 가능성과 그에 따른 리스크를 점검해 정책을 결정하겠다"며 "일괄적으로 방향을 말하기는 어렵다"고 밝혔다.

이는 최근 BOJ 내부의 고민을 그대로 드러낸 발언으로 해석된다. 현재 일본 경제는 임금 상승과 서비스 물가를 중심으로 인플레이션 압력이 이어지고 있지만, 한편으로는 글로벌 경기 둔화와 중동 정세 등 대외 불확실성이 커지며 성장 둔화 우려도 동시에 부각되고 있다.

우에다 총재가 "정책 대응이 매우 어렵다"고 언급한 배경이 바로 이 지점을 의식한 것으로 풀이된다.

특히 그는 실질금리가 중기 구간까지 여전히 낮은 수준에 머물러 있다는 점을 강조하며, 일본의 금융 환경이 여전히 완화적이라는 점도 정책 판단의 중요한 변수로 제시했다. 추가 금리 인상의 여지가 남아 있지만, 실행 시점은 신중하게 조율하겠다는 의미로 읽힌다.

국제 공조의 흐름도 변수다. 주요 7개국(G7) 회의에서는 금리 정책에 대해 "당분간 상황을 지켜보자"는 기류가 강했던 것으로 전해졌지만, 우에다 총재는 BOJ 차원의 공식 입장은 밝히지 않았다고 선을 그었다.

다만 글로벌 중앙은행들이 긴축 속도 조절에 나서는 분위기는 BOJ의 정책 판단에도 간접적인 영향을 줄 가능성이 크다.

시장 반응은 이미 나타나고 있다. 이달 초까지만 해도 제기됐던 조기 금리 인상 기대는 빠르게 식는 분위기다.

금리 스왑 시장에서는 오는 27~28일 금융정책결정회의에서의 금리 인상 확률이 약 20% 수준으로 낮아졌고, 6월까지도 불확실성이 남아 있는 반면 7월 이후 인상 가능성에 무게가 실리고 있다.

우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 [사진=블룸버그]

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