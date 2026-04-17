현대차, 인증중고차 추가 보증상품 출시..."순정 신품 부품 사용"

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''현대인증중고차 워런티 플러스' 운영

3개월부터 12개월까지 보증 기간 선택 가능

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대차가 현대인증중고차 구매 고객을 위한 추가 보증 상품 '현대인증중고차 워런티 플러스'를 출시한다고 17일 밝혔다.

'현대인증중고차 워런티 플러스'는 고객이 중고차 구매 후에도 안심하고 차량을 운행할 수 있도록 기획된 맞춤형 보증 연장 상품으로, 기존 인증중고차 기본 보증 서비스에 더해 추가 보장을 제공하는 것이 특징이다.

현대인증중고차 구매 고객은 차량의 연식, 주행거리에 관계없이 누구나 가입할 수 있다.

특히 현대차는 보증 수리 시 고객 자기부담금 없이 재생품이 아닌 순정 신품 부품만 사용해 고객의 구매 후 이용 만족도를 한층 높일 계획이다.

보증 수리 서비스는 전국 1230여 개 서비스 네트워크(하이테크 센터/블루핸즈)에서 받을 수 있다.

'현대인증중고차 워런티 플러스'의 보증 범위는 일반 부품, 냉난방 부품, 동력전달 주요 부품, 엔진 주요 부품이다.

고객은 차량 등급과 운행 패턴에 따라 3개월, 6개월, 9개월, 12개월 가운데 선택할 수 있으며, 보증 기간별 주행거리 한도는 각각 5000km, 1만km, 1만5000km, 2만km다.

[사진=현대자동차]

가입 가격은 차종에 따라 합리적으로 차등 적용된다. 엑센트, i30, 벨로스터, 아반떼, 아이오닉(EV, HEV, PHEV), 쏘나타, 캐스퍼(EV 포함), 베뉴, 코나(EV 포함), 투싼 등의 차종은 3개월 38만 5000원부터 12개월 77만원으로 책정돼 고객의 선택 폭을 넓혔다.

그랜저, 싼타페, 팰리세이드, 스타렉스, 스타리아, 넥쏘, 아이오닉 5, 아이오닉 6, 아이오닉 9 등의 차종은 3개월 49만5000원부터 12개월 88만원이다.

제네시스는 G70, GV70(EV 포함), GV60가 3개월 55만원부터 12개월 93만5000원, G80(EV 포함), GV80가 3개월 66만원부터 12개월 104만5000원, G90는 3개월 77만원부터 12개월 121만원으로 차등 운영된다.

현대차 관계자는 "현대차는 인증중고차를 선택한 고객이 차량 구매 이후에도 안심하고 운행할 수 있도록 현대인증중고차 워런티 플러스 서비스를 마련했다"며 "앞으로도 고객이 체감할 수 있는 품질과 서비스를 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

y2kid@newspim.com