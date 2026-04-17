경기교육청, 학교 기숙사 '운영 길라잡이' 보급... 안전·관리 내실화

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 17일 학교 기숙사 운영 지침서를 마련해 일선 학교에 보급했다.
- 도교육청 부서 협의체가 현장 사례를 반영해 운영 기준을 체계적으로 정리했다.
- 안전관리와 행정 절차를 포괄해 기숙사 운영 투명성을 높인다.
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 학생들의 안전하고 쾌적한 기숙사 생활을 지원하기 위해 현장 실무 중심의 운영 지침서를 마련해 일선 학교에 보급했다.
도교육청은 학교 기숙사 운영 전반을 아우르는 '학교 기숙사 학생생활교육 운영 길라잡이'를 제작해 도내 학교에 배포했다고 17일 밝혔다.
이번 길라잡이는 도교육청 내 기숙사 운영 관련 부서들이 협의체를 구성해 제작했다. 현장의 실제 운영 사례와 풍부한 경험을 반영해 학교가 즉각 활용할 수 있는 운영 기준과 지침을 체계적으로 정리한 것이 특징이다.
주요 내용은 ▲기숙사 운영 기본 방향 ▲운영 규정 및 학생 생활교육 ▲화재 및 생활 안전관리 ▲노후 시설 환경 개선 및 시설 유지관리 등 기숙사 행정과 관리에 필요한 전 과정을 포괄하고 있다.
특히 이번 지침서는 최근 개정된 학교 기숙사 운영 지침을 충실히 반영했다. 학교별 연간 운영 계획 수립 방법부터 운영위원회 구성, 관련 규정 제정 등 복잡한 행정 절차를 상세히 안내해 학교 현장에서 일관된 기준으로 기숙사를 운영할 수 있도록 돕는다.
도교육청은 이번 길라잡이 보급이 학교 기숙사 운영의 투명성과 안정성을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
도교육청 관계자는 "학생들이 집을 떠나 생활하는 기숙사가 보다 안전하고 편안한 공간이 될 수 있도록 현장 중심의 지원을 지속적으로 강화해 나갈 방침"이라고 말했다.
beignn@newspim.com