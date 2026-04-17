경기교육청, 학교 기숙사 '운영 길라잡이' 보급... 안전·관리 내실화

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운영 규정·학생생활교육·시설관리 망라... 실무 중심 지침서 제작

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 학생들의 안전하고 쾌적한 기숙사 생활을 지원하기 위해 현장 실무 중심의 운영 지침서를 마련해 일선 학교에 보급했다.

경기도교육청이 현장 실무 중심의 운영 지침서를 마련해 일선 학교에 보급했다.[사진= 경기도교육청]

도교육청은 학교 기숙사 운영 전반을 아우르는 '학교 기숙사 학생생활교육 운영 길라잡이'를 제작해 도내 학교에 배포했다고 17일 밝혔다.

이번 길라잡이는 도교육청 내 기숙사 운영 관련 부서들이 협의체를 구성해 제작했다. 현장의 실제 운영 사례와 풍부한 경험을 반영해 학교가 즉각 활용할 수 있는 운영 기준과 지침을 체계적으로 정리한 것이 특징이다.

주요 내용은 ▲기숙사 운영 기본 방향 ▲운영 규정 및 학생 생활교육 ▲화재 및 생활 안전관리 ▲노후 시설 환경 개선 및 시설 유지관리 등 기숙사 행정과 관리에 필요한 전 과정을 포괄하고 있다.

특히 이번 지침서는 최근 개정된 학교 기숙사 운영 지침을 충실히 반영했다. 학교별 연간 운영 계획 수립 방법부터 운영위원회 구성, 관련 규정 제정 등 복잡한 행정 절차를 상세히 안내해 학교 현장에서 일관된 기준으로 기숙사를 운영할 수 있도록 돕는다.

도교육청은 이번 길라잡이 보급이 학교 기숙사 운영의 투명성과 안정성을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

도교육청 관계자는 "학생들이 집을 떠나 생활하는 기숙사가 보다 안전하고 편안한 공간이 될 수 있도록 현장 중심의 지원을 지속적으로 강화해 나갈 방침"이라고 말했다.

beignn@newspim.com