[UEL] 노팅엄, 포르투 꺾고 42년 만에 유럽대항전 4강행

노팅엄-애스턴 빌라, 브라가-프라이부르크 유로파 4강 대결

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 자국 리그에서 힘겨운 1부 잔류 싸움을 하고 있는 노팅엄 포레스트가 유로파리그에서는 42년 만의 4강에 올랐다.

노팅엄은 17일(한국시간) 영국 노팅엄 시티 그라운드에서 열린 2025-2026 유로파리그(UEL) 8강 2차전에서 포르투를 1-0으로 꺾었다. 1차전 원정에서 1-1 무승부를 거뒀던 노팅엄은 합계 2-1을 만들며 4강 티켓을 손에 넣었다. 1983-1984시즌 UEFA컵 4강 이후 무려 42년 만에 유럽대항전 준결승에 진출했다.

[노팅엄 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=모건 깁스화이트가 17일(한국시간) 2025-2026 UEL 8강 2차전 포르투와 홈 경기에서 결승골을 터뜨리고 있다. 2026.4.17 psoq1337@newspim.com

노팅엄은 전반 8분 포르투 수비수 얀 베드나레크가 거친 파울로 곧바로 퇴장을 당하면서 홈 팀이 수적 우위를 잡았다. 전반 12분 모건 깁스화이트가 박스 부근에서 침착하게 마무리하며 선제 결승골을 터뜨렸다.

올 시즌 노팅엄은 프리미어리그에서 8승 9무 15패, 승점 33점으로 20개 팀 중 16위에 머물며 강등권 바로 위에서 생존 싸움을 벌이고 있다. 18위와 승점 차는 단 3점이다.

다른 8강전에서는 잉글랜드 애스턴 빌라가 볼로냐를 상대로 1차전 3-1, 2차전 4-0 완승을 거두며 합계 7-1로 4강에 올랐다. 프라이부르크는 셀타 비고를 1차전 3-0, 2차전 3-1로 제압해 합계 6-1로 제쳤다. 브라가는 레알 베티스를 상대로 홈 1차전 1-1 무승부 후 원정 2차전에서 4-2 승리를 따내 합계 5-3으로 4강에 합류했다.

준결승은 노팅엄-애스턴 빌라, 브라가-프라이부르크의 맞대결로 꾸려졌다. 1·2차전은 5월 1일과 8일 홈 앤드 어웨이 방식으로 열린다. 결승은 5월 22일 튀르키예 이스탄불 베식타스 스타디움에서 단판 승부로 치러진다.

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