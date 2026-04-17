조용식·심보균 익산시장 예비후보 정책연대 1호 '익산형 햇빛연금'

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가구·마을 이중 배당 구조 기반 에너지 기본소득 모델 제시

[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 조용식 더불어민주당 익산시장 예비후보가 심보균 전 예비후보와 정책연대를 통해 '익산형 햇빛연금' 도입 구상을 공식화했다.

조 예비후보는 17일 정책연대 1호로 '가구햇빛연금·마을햇빛연금' 정책을 발표하고, 에너지 수익을 기반으로 한 시민 소득 창출 모델을 제시했다.

조용식·심보균 익산시장 예비후보 정책연대 선언[사진=조용식 선거캠프] 2026.04.17 lbs0964@newspim.com

이번 정책은 태양광 발전 수익을 활용해 전 시민 가구에 월 약 30만 원을 20년 이상 지급하는 '가구햇빛연금'과, 마을 단위로 월 약 500만 원 규모의 공동소득을 창출하는 '마을햇빛연금'을 결합한 구조다.

시민과 지역 공동체 소득을 동시에 높이는 에너지 기반 기본소득 모델로 추진된다.

또한 행정안전부 '햇빛소득마을' 정책과 연계해 마을 단위 수익 공유 체계를 구축하고, 정책 실행력 확보에도 주력할 방침이다.

사업은 세금 인상 없이 정책자금과 시민펀드, 공공재원을 결합한 프로젝트파이낸싱(PF) 방식으로 추진된다.

유휴부지에 태양광 발전단지를 조성하고 기업과 전력판매계약(PPA)을 체결해 안정적 수익을 확보한 뒤, 원리금 상환 이후 잉여 수익을 시민에게 배당하는 구조다.

조 예비후보는 "햇빛은 시민 모두의 자산"이라며 "가구와 마을이 함께 성장하는 구조적 전환 정책이 될 것"이라고 밝혔다.

이어 "시민 소득 증대와 지역 소비 확대를 통해 지역경제 선순환을 이끌겠다"고 강조했다.

이와 함께 조 예비후보는 추가 공약으로 독감백신 무료접종을 전 시민으로 확대하겠다고 밝혔다. 현재 65세 이상과 기초생활수급자에 한정된 지원을 전면 확대해 예방 중심 공공의료를 강화하겠다는 구상이다.

한편 해당 사업은 1단계 약 100만 평을 시작으로 총 300만 평 규모로 확대되며, 약 1.5GW 전력 생산 기반을 구축해 AI·첨단산업단지에 전력을 공급하고 에너지 자립형 도시 기반을 마련할 계획이다.

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