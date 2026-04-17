고창군, 농기계 면허취득 지원 확대…안전 영농 기반 강화

AI 핵심 요약beta
- 전북 고창군이 17일 소형특수농기계 면허취득 교육 지원사업을 추진한다고 밝혔다.
- 군은 1000만 원을 투입해 교육비 50%를 지원하며 올해 50명을 대상으로 진행할 계획이다.
- 이론 6시간과 실습 6시간으로 구성된 교육을 이수하면 건설기계조종사면허증이 발급된다.
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[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 소형특수농기계 면허취득 지원을 통해 농업 현장의 안전성과 작업 효율 제고에 나선다.
고창군 농업기술센터는 '2026년 소형특수농기계 면허취득 교육 지원사업'을 추진한다고 17일 밝혔다.
최근 농촌 고령화와 영농 규모 확대에 따라 굴착기와 지게차 등 소형특수농기계 사용이 증가하고 있으나 조작법 차이로 무면허 운행 시 사고 위험이 높은 실정이다.
이에 군은 군비 1000만 원을 투입해 교육비의 50%를 지원, 농업인의 자격 취득 부담을 줄이고 안전한 장비 활용을 유도한다. 지금까지 총 939명이 면허를 취득했으며, 올해는 50명을 대상으로 교육을 진행할 계획이다.
교육 과정은 관련 법규와 안전 수칙을 배우는 이론 6시간과 장비 조작 및 정비를 익히는 실습 6시간 등 총 12시간으로 구성된다. 교육 이수 시 '건설기계조종사면허증'이 발급된다.
면허 취득자는 농업기술센터가 보유한 임대용 굴착기와 로더 등을 안전하게 이용할 수 있어 농작업 효율 향상에도 도움이 될 것으로 기대된다.
군 관계자는 "농기계 임대 수요 증가에 따라 무면허 사고 예방이 중요하다"며 "지속적인 예산 확보를 통해 더 많은 농업인에게 교육 기회를 제공하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com