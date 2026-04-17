고창군, 농기계 면허취득 지원 확대…안전 영농 기반 강화

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교육비 50% 지원 통한 자격 취득 부담 완화 정책 추진



[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 소형특수농기계 면허취득 지원을 통해 농업 현장의 안전성과 작업 효율 제고에 나선다.

고창군 농업기술센터는 '2026년 소형특수농기계 면허취득 교육 지원사업'을 추진한다고 17일 밝혔다.

소형특수농기계 면허취득 교육 장면[사진=고창군] 2026.04.17 lbs0964@newspim.com

최근 농촌 고령화와 영농 규모 확대에 따라 굴착기와 지게차 등 소형특수농기계 사용이 증가하고 있으나 조작법 차이로 무면허 운행 시 사고 위험이 높은 실정이다.

이에 군은 군비 1000만 원을 투입해 교육비의 50%를 지원, 농업인의 자격 취득 부담을 줄이고 안전한 장비 활용을 유도한다. 지금까지 총 939명이 면허를 취득했으며, 올해는 50명을 대상으로 교육을 진행할 계획이다.

교육 과정은 관련 법규와 안전 수칙을 배우는 이론 6시간과 장비 조작 및 정비를 익히는 실습 6시간 등 총 12시간으로 구성된다. 교육 이수 시 '건설기계조종사면허증'이 발급된다.

면허 취득자는 농업기술센터가 보유한 임대용 굴착기와 로더 등을 안전하게 이용할 수 있어 농작업 효율 향상에도 도움이 될 것으로 기대된다.

군 관계자는 "농기계 임대 수요 증가에 따라 무면허 사고 예방이 중요하다"며 "지속적인 예산 확보를 통해 더 많은 농업인에게 교육 기회를 제공하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com