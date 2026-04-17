하림, 삼기부화장 스마트화 완공…생산성·수익성 동시 개선

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노후 설비 교체·통합 시스템 도입 통한 스마트팩토리 전환

생산능력 6% 향상·연간 12억 원대 수익 기대 효과

[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 종합식품기업 ㈜하림이 전북 익산 삼기부화장의 스마트팩토리 전환을 완료하며 생산성과 품질 경쟁력 강화에 나섰다.

하림은 전날 익산시 삼기부화장에서 1차 리모델링 공사를 마무리하고 완공식을 개최했다고 17일 밝혔다.

익산 삼기부화장 리모델링 완공식 장면[사진=하림] 2026.04.17 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 1996년 설립 이후 30년 가까이 운영된 노후 설비를 현대화하고 스마트 공정으로 전환하기 위해 추진됐다. 기존 온도센서 불량, 대차 변형 등 시설 노후화로 인한 문제를 대규모 투자로 개선했다.

2025년 9월부터 올해 4월까지 진행된 1차 리모델링에는 설비 도입 30억 원, 부대시설 공사 16억 원 등 총 46억 원이 투입됐다. 발육기 14대와 발생기 10대를 전면 교체하고 바닥 트렌치 공사, 배관 유틸리티 설치, 공조 시스템 통합 솔루션 등을 적용했다.

리모델링을 통해 생산성과 방역 안전성 모두에서 성과를 거뒀다. 최신 설비 도입으로 호기당 입란 수는 11만5200개에서 12만2400개로 증가해 전체 생산능력이 약 6% 향상됐다.

또한 'SmartCenterPro™' 통합 제어 시스템을 도입해 데이터 기반의 정밀한 품질 관리 체계를 구축했다. 위생 중심 설계와 최적화된 동선 적용으로 교차 오염 방지 등 방역 수준도 크게 강화됐다.

이 같은 설비 개선은 농가 수익성에도 긍정적인 영향을 미치고 있다. 고품질 병아리 생산으로 사료요구율(FCR)이 0.019 개선되고 초기 폐사율이 감소하는 등 사육 효율이 향상됐다.

하림은 이번 투자로 외주가공비 절감과 생산성 향상을 통해 연간 약 12억4500만 원의 수익 창출 효과를 기대하고 있다.

하림 관계자는 "삼기부화장 스마트화는 품질 경쟁력 강화를 위한 중요한 전환점"이라며 "향후 2·3차 리모델링도 중장기 계획에 따라 단계적으로 추진할 것"이라고 전했다.

lbs0964@newspim.com