청주시, 1분기 인구 1784명 증가…올해 89만명 돌파 '가시권'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 2026년 1분기 내국인 인구가 1784명 증가해 3월 말 기준 외국인을 포함한 총인구가 88만6925명으로 집계됐다고 19일 밝혔다.

이번 증가세는 자연적 증가와 사회적 유입이 동시에 확대된 데 따른 것으로 분석된다.

청주시 전경. [사진=뉴스핌DB]

특히 개신동 더샵그리니티와 동일하이빌 1단지 등 신규 아파트 입주가 인구 유입을 견인한 것으로 나타났다.

실제로 성화·개신·죽림동 일대 인구는 1분기 동안 4180명 늘어나 4만5651명을 기록하는 등 주거 여건이 개선된 지역을 중심으로 인구 집중 현상이 뚜렷했다.

향후 증가세도 이어질 전망이다.

4월 개신동 동일하이빌 2단지 입주를 시작으로 연말까지 약 5000세대 규모의 신규 입주가 예정돼 있어 추가 인구 유입이 기대된다.

시는 이 같은 흐름이 지속될 경우 연내 89만명 돌파도 가능할 것으로 보고 있다.

출생 지표 역시 회복세를 보였다.

신생아. [사진=뉴스핌 DB]

1분기 누적 출생아 수는 1557명으로 전년 동기(1316명) 대비 241명 증가했으며, 월평균 출생아 수 또한 438명에서 519명으로 늘었다.

인구 증가 요인별로는 사회적 증가가 1679명으로 자연적 증가(105명)를 크게 웃돌며 전체 증가를 주도했으며, 자연적 증가 역시 점진적으로 확대되는 추세다.

시 관계자는 "현재와 같은 흐름이 이어질 경우 연내 출생아 수 6000명 달성과 함께 전체 인구 89만명 진입도 충분히 가능하다"며 "인구 규모에 걸맞은 정주 여건 조성과 정책 지원을 통해 지속적인 인구 활력을 이어가겠다"고 말했다.



baek3413@newspim.com