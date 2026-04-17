스테판 커리 참여 애니 '고트: 더 레전드' 오늘 개봉

'스파이더맨: 어크로스 더 유니버스' 제작진 참여

정교한 동물 세계 구현

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 올봄 극장가에 유쾌한 에너지를 불어넣을 패밀리 애니메이션 '고트: 더 레전드'가 이날 개봉과 동시에 관람 포인트 3가지를 공개하며 흥행 몰이에 나섰다.

영화 '고트: 더 레전드' 메인 포스터 [사진= 소닉 픽쳐스]

17일 배급사에 따르면 영화 '고트: 더 레전드'는 거대한 동물들이 지배하는 스포츠 '으르렁 농구' 리그에 도전장을 내민 작은 염소 '윌'이 자신의 한계를 극복하고 진정한 'GOAT(Greatest Of All Time)'로 성장하는 과정을 그린 작품이다.

첫 번째 관전 포인트는 '스파이더맨: 어크로스 더 유니버' 등을 통해 실력을 입증한 제작진이 완성한 압도적 비주얼이다. 거대 동물 세계를 무대로 스포츠 특유의 긴장감을 살린 리듬감 있는 편집과 정교한 카메라 워크는 관객들에게 시각적 경이로움과 깊은 몰입감을 동시에 선사한다.

작은 염소 '윌'이 체격과 힘이 지배하는 냉혹한 리그에서 자신만의 방식으로 흐름을 뒤바꾸는 과정은 전 세대 관객에게 깊은 울림을 준다. 모두의 편견을 깨부수고 우승을 향해 나아가는 팀원들의 도전은 귀여운 캐릭터 이면에 숨겨진 뜨거운 카타르시스를 선사한다.

화려한 제작진과 아티스트의 협업도 눈길을 끈다. NBA의 전설 스테판 커리가 제작과 목소리 연기에 참여해 극의 중심을 잡았으며 글로벌 루키 '코르티스(CORTIS)'가 부른 OST 'Mention Me'가 작품의 속도감을 더한다. 강렬한 비트와 중독성 있는 멜로디는 코트 위 폭발적인 에너지를 오감으로 전달한다.

유쾌한 웃음과 가슴 벅찬 성장을 담아낸 패밀리 무비 '고트: 더 레전드'는 오늘부터 전국 극장에서 상영을 시작한다.

taeyi427@newspim.com