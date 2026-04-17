황기연 수출입은행장 "불법 사이버 도박, 우리 아이 일상 위협"

AI 핵심 요약beta
- 황기연 수은 행장이 17일 청소년 불법도박 근절 캠페인에 동참했다.
- 서울경찰청 주관 릴레이 캠페인으로 도박 위험성을 알리고 예방 인식을 높인다.
- 강승준 신용보증기금 이사장을 다음 주자로 지목했다.
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다음 주자로 강승준 신용보증기금 이사장 지목
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 한국수출입은행(이하 '수은')은 황기연 행장이 청소년 불법도박 근절을 위한 릴레이 캠페인에 동참했다고 17일 밝혔다.
'청소년 불법도박 근절 캠페인'은 청소년 도박 문제의 위험성을 알리고 예방 인식을 제고하기 위해 서울경찰청 주관으로 진행되는 범사회적 캠페인이다. 금융권을 포함한 각계각층 인사들이 릴레이 형식으로 동참해 청소년 도박 예방의 중요성을 사회 전반에 확산하고 있다.
황 행장은 이날 "최근 온라인과 모바일을 통한 불법 사이버 도박이 우리 아이들의 일상을 위협하고 있다"면서 "단순한 호기심이 돌이킬 수 없는 결과로 이어지지 않도록, 수은도 미래 세대가 안전하게 성장할 수 있는 환경을 조성하는 데 힘을 보태겠다"고 말했다.
황 행장은 릴레이를 이어갈 다음 주자로 강승준 신용보증기금 이사장을 지목했다.
dedanhi@newspim.com