이원택, 전북지사 후보 확정에 "도민이 체감하는 성과로 보답하겠다"

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최고위 의결 통해 최종 선출..."전북 대전환 내일의 현실 될 것"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 이원택 더불어민주당 의원은 17일 전북지사 후보로 최종 확정된 것과 관련해 "도민 여러분이 피부로 체감할 수 있는 도정 성과로 보답하겠다"고 밝혔다.

이 의원은 자신의 페이스북을 통해 "이원택의 승리를 넘어 도민 여러분과 당원 여러분의 승리"라며 "말로 담아낼 수 없는 무한한 감사의 말씀을 드린다"고 했다.

이원택 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

앞서 민주당은 지난 16일 비공개 최고위원회의를 열고 이 의원에 대한 전북지사 후보 인준을 의결했다.

이에 대해 이 의원은 "여기까지 오는 것이 구곡삼절의 여정이었다면 앞으로 가야 할 길은 그보다 더 험난할 것"이라며 "저는 그 험난한 여정을 기꺼이 감당하며 나아갈 것"이라고 목소리를 높였다.

그는 "숫자로 포장된 성과, 과시 행정, 그리고 기만 행정의 병폐는 없애고, 도민 여러분이 피부로 체감할 수 있는 도정 성과로 보답하겠다"고 강조했다.

아울러 "이를 위해서 선대위 단계부터 도민 여러분이 직접 참여하고 그 성과를 함께 공유할 수 있는 시스템을 만들겠다"고 약속했다.

이 의원은 "전북의 대전환은 더 이상 상투적인 정치적 수사가 아니다"라며 "우리 모두가 목도하게 될 내일의 현실이 될 것"이라고 역설했다.

그러면서 "이제 본선만 남았다"며 "경선 승리에 도취된 오만함이 아니라 더욱 낮고 겸허한 자세로 정정당당하게 임하겠다"고 다짐했다.

seo00@newspim.com