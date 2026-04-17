三星电子加快西安工厂升级 提升NAND闪存供应能力

纽斯频通讯社首尔4月17日电 据韩国业界16日消息，三星电子正加快中国西安工厂生产线升级，推进新一代NAND闪存量产，以提升全球供应能力并增强市场竞争力。

图为三星电子第九代V NAND产品。【图片=三星电子提供】

据悉，三星电子已在西安工厂启动236层第八代NAND闪存（V8）量产。该工厂此前主要生产128层产品，正逐步转向200层以上高性能产品生产体系。

业内预计，三星电子还计划在年内完成286层第九代NAND闪存（V9）生产转换。西安工厂目前约占三星电子整体NAND产量的40%，是其全球重要生产基地之一。

分析指出，随着人工智能（AI）基础设施投资扩大，企业级固态硬盘（eSSD）需求快速增长，高性能NAND市场需求持续上升。三星电子加快先进制程导入，有助于提升产品性能和供货能力。

与此同时，中国存储厂商竞争力持续增强，也推动国际企业加快技术升级。业内认为，在当前市场环境下，高层数NAND产品已成为竞争关键。

此外，受美国对华半导体设备出口限制等因素影响，三星电子也被认为有意通过提前升级现有产线，降低未来供应链不确定性风险。

市场还注意到，三星电子近期恢复并扩大对西安工厂投资，对生产线进行持续升级。业内人士认为，这表明三星电子正进一步强化西安工厂在全球NAND生产体系中的战略地位。

对于三星电子是否调整在华其他业务布局，市场存在不同猜测。分析人士认为，公司未来可能继续围绕盈利能力优化业务结构，并将资源集中于半导体等核心领域。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社