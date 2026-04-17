李在明19日起分别对印度和越南进行国事访问

纽斯频通讯社首尔4月17日电 据韩国总统府青瓦台16日消息，总统李在明将于19日至24日对印度和越南进行为期6天的国事访问，重点推动经贸合作、供应链稳定及高科技产业合作。

图为17日，韩国总统李在明和夫人金惠景17日上午前往京畿道城南首尔机场，乘专机开启中东和南非并出席G20峰会。【图片=纽斯频通讯社】

青瓦台国家安保室室长魏圣洛当天表示，此次访问旨在加强韩国与新兴经济体及发展中国家核心国家的战略伙伴关系，拓展韩国外交与经济合作空间。

应印度总理纳伦德拉·莫迪邀请，李在明将于19日至21日访问印度首都新德里。这是韩国总统时隔8年再次对印度进行国事访问。

访问期间，李在明将与莫迪举行会谈，就韩印特别战略伙伴关系及双边合作交换意见，并出席两国企业界人士参加的经贸活动。

韩方表示，双方将重点探讨造船、海洋、金融、人工智能（AI）、军工产业等领域合作，并推动《韩印全面经济伙伴关系协定》升级谈判，争取到2030年实现双边贸易额500亿美元目标。

随后，李在明将于21日至24日访问越南首都河内，并与越共中央总书记、国家主席苏林等越南领导人举行会谈。

青瓦台表示，韩越双方计划以2030年实现双边贸易额1500亿美元为目标，在基础设施建设、核电合作、关键矿产供应链稳定等领域深化合作，同时扩大科技创新、气候变化应对和人才培养等未来产业合作。

此外，韩越将进一步加强文化、旅游及民间交流，推动两国人员往来持续扩大。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社