유희태 완주군수 예비후보, 송지용 전 도의장과 정책 협력 선언

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수소산단·일자리 창출 등 경제 활성화 공동 추진 등

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 유희태 완주군수 예비후보와 송지용 전 전라북도의회 의장이 정책 공조를 선언하며 공동 행보에 나섰다.

양측은 16일 공동 보도자료를 통해 "정치적 이해관계를 넘어 완주 발전과 군민 행복이라는 목표 아래 강력한 정책적 동반자 관계를 구축했다"고 밝혔다.

유희태 완주군수 예비후보와 송지용 전 전라북도의회 의장이 정책 공조 선언[사진=유희태 선거캠프] 2026.04.16 lbs0964@newspim.com

이번 협력은 유 후보의 행정 경험과 송 전 의장의 의정·정무 역량을 결합해 지역 현안을 신속히 해결하고, 대형 국책사업 유치 등 미래 성장 기반을 확보하기 위한 전략적 선택으로 풀이된다.

양측은 우선 수소 특화 국가산단 조성을 가속화하고 기업 유치를 통해 양질의 일자리 창출에 나서기로 했다. 또한 교통망 확충과 교육·문화 인프라 강화를 통해 정주 여건을 개선하고, '명품 도시 완주' 구현에 힘을 모은다.

이와 함께 어르신·아동·다문화가정 등 취약계층을 위한 복지 체계를 강화하고, 귀농·귀촌 지원과 청년 정책 확대를 통해 인구 유입을 촉진하는 등 지역 소멸 대응에도 협력하기로 했다.

유희태 예비후보는 "송지용 전 의장의 경험과 지역에 대한 애정이 군정 발전에 큰 힘이 될 것"이라며 "군민 목소리를 바탕으로 모두가 행복한 완주를 만들겠다"고 말했다.

송지용 전 의장은 "유 후보의 혁신적 군정 방향에 공감한다"며 "정책 협력을 통해 군민이 체감하는 변화를 이끌겠다"고 밝혔다.

지역 정가에서는 이번 협력이 완주 내 정치적 통합의 상징적 사례가 될 것으로 보고 있으며, 향후 정책 추진에도 탄력이 붙을 것으로 전망하고 있다.

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