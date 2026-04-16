'임창정 제작' 미미로즈, 데뷔 4년 만에 해체 "각자의 길 걷기로"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 걸그룹 미미로즈가 해체한다.

16일 미미로즈 멤버 예원은 자신의 SNS를 통해 글을 팀의 해체 소식을 직접 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 미미로즈. [사진=포켓7엔터테인먼트] 2026.04.16 moonddo00@newspim.com

예원은 "우리를 믿고 기다리는 팬분들에게 가장 먼저 전하고 싶었던 이야기는 '고맙다'는 인사였는데 오늘은 그보다 더 무거운 소식을 전하게 되어 마음이 참 아프다"라며 "저희 미미로즈는 긴 논의 끝에 각자의 길을 걷기로 했다"고 전했다.

이어 "소속사를 떠나 이제는 팀이 아닌 개인으로서 새로운 출발선에 서게 됐다. 늘 과분한 사랑을 주셨던 여러분에게 이 이별이 얼마나 큰 상처가 될지 잘 알아서 미안하다는 말조차 조심스럽다"라고 했다.

그러면서 "함께 꿈 꾸던 무대 위에서의 시간, 블루미의 눈빛과 목소리는 저의 인생에서 가장 행복한 순간들이었다. 비록 미미로즈라는 이름으로 함께하는 여정은 여기서 멈추지만, 우리가 함께했던 순간은 사라지지 않을 것"이라고 전했다.

또한 팬들에게도 "그동안 저희 곁을 지켜주셔서 진심으로 감사하다. 이제는 각자의 자리에서 더 단단해진 모습으로 다시 만날 수 있도록 노력하겠다"라며 "저희의 새로운 시작을 따뜻하게 지켜봐달라 고맙고 정말 미안하다"라고 마무리 지었다.

미미로즈는 임창정이 프로듀싱한 5인조 걸그룹으로 2022년 데뷔부터 많은 주목을 받았다. 미미로즈는 2024년 포켓7엔터테인먼트로 이적한 뒤 두 명의 멤버를 영입해 7인조로 재편했으나, 약 2년의 활동 끝에 해체하게 됐다.

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