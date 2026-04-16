구정화·신현근 경남도의원 예비후보 "공천 과정 재검토해야"

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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 국민의힘 사천시 제1선거구 경남도의원 후보 공천을 둘러싸고 당규 위반 여부 논란이 불거졌다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 =구정화·신현근 경남도의원 예비후보가 16일 오후 사천시청 브리핑룸에서 공천 재심 촉구 기자회견을 하고 있다. 2026.04.16

구정화·신현근 경남도의원 예비후보는 16일 오후 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "사천시 제1선거구 도의원 후보 공천 과정에서 당의 원칙과 공정이 제대로 지켜졌는지 묻지 않을 수 없다"며 "잘못된 공천이 있었다면 반드시 바로잡아야 한다"고 주장했다.

이들은 "이번 공천을 받은 김 예비후보는 지난 2024년 7월 사천시의회 의장 선거 과정에서 해당행위로 인해 국민의힘 경남도당으로부터 탈당 권유 징계를 받은 것으로 알려져 있다"며 "이 같은 징계 이력이 있는 인사가 경선에 참여해 후보로 확정된 과정에 대한 설명이 필요하다"고 말했다.

그러면서 "국민의힘 지방선거 공직후보자 추천 규정 제14조 제6호에는 윤리위원회의 의결로 탈당 권고 이상의 징계를 받은 자는 추천 대상에서 배제한다고 명시돼 있다"며 "규정이 살아 있다면 누구에게나 동일하게 적용돼야 한다"고 강조했다.

또 "만약 징계 효력이 유지된 상태였다면 이번 공천은 당규 위반 소지가 있으며, 징계가 취소되거나 해제됐다면 그에 대한 공식 결정과 근거가 공개돼야 한다"고 주장했다.

이들은 국민의힘 경남도당과 중앙당을 향해 ▲김 예비후보 징계의 사실관계 및 효력 여부 공개 ▲공천 과정 재검토 ▲이의신청 수용 및 재심 절차 착수 등을 요구했다.

그러면서 "이번 문제는 단순히 한 사람의 공천 여부가 아니라 국민의힘이 앞으로도 원칙을 지키는 정당으로 남을 것인지에 대한 시험대"라며 "당규 위반 소지가 있다면 재심을 통해 다시 판단해야 한다"고 목소리를 높였다.

한편, 지역 정치권에서는 향후 당 차원의 재심 여부와 대응에 관심이 쏠리고 있다.

m25322532@newspim.com