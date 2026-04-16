정성홍·장관호, 통합교육감 예비후보 단일화 합의

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여론조사 100%로 결정

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 정성홍·장관호 전남광주특별시교육감 예비후보가 16일 단일화에 합의했다.

두 예비후보는 16일 광주 5·18민주광장에서 기자회견을 열고 "여론조사 100%를 통해 단일화 후보를 정하기로 했다"고 말했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 16일 광주 동구 5·18민주광장에서 '민주진보 교육감 전남·광주 통합공천위원회 구성 및 단일화 합의 선언' 기자회견이 열리고 있다. 2026.04.16 bless4ya@newspim.com

정 후보는 광주시민공천위원회가 공천하고, 장 후보는 전남도민공천위원회의 추대를 받았다.

그러나 광주·전남이 행정통합되면서, 하나의 통합 공천위원회를 구성해 단일 후보를 뽑기로 했다.

향후 경선은 통합 공천위원회가 주재하며 구체적인 일정은 추후 공지될 예정이다.

이들은 "이번 선거는 인물 교체에 그치는 선거가 아니고, 무너진 교육 신뢰를 회복하는 선거"라며 "흔들리는 교육의 기준을 바로 세우겠다"고 포부를 밝혔다.

이어 "교육의 공공성, 민주성, 청렴성, 책임성 이 네 가지 원칙을 기반으로 전남과 광주의 교육을 재구성하겠다"고 공언했다.

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