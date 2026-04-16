조정식 의원, 李대통령 '규제 대전환' 선포에 "일하는 국회로 응답할 것"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"규제 합리화가 대한민국 대도약의 마중물 되어야"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 조정식 더불어민주당 의원은 16일 이재명 대통령이 전날 규제 대전환 필요성을 언급한 것과 관련해 "일하는 국회로 응답하겠다"고 밝혔다.

조 의원은 이날 페이스북을 통해 "대통령의 말씀처럼 안전과 생명을 지키는 규제는 강화하고, 기술과 성장의 발목을 잡는 규제는 과감히 정비해야 한다"며 이같이 밝혔다.

조정식 더불어민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB]

그는 "6선의 의정활동 동안 국토교통위원장, 정책위의장을 거쳤다"며 "현장에서 규제가 어떻게 기업의 혁신을 가로막는지 직접 목격했다"고 했다.

그러면서 "규제 합리화가 대한민국 대도약의 마중물이 되어야 한다"고 강조했다.

조 의원은 "국회도 낡은 관례에 휘둘려 느리게 가선 안 된다"며 "일하는 국회를 만들겠다. 이재명 정부의 성공을 위해 입법과 정책 모두 뒷받침하겠다"고 약속했다.

앞서 이 대통령은 전날 열린 규제합리화위원회 1차 회의에서 "대한민국 경제의 성장 잠재력을 회복하기 위해서는 우리 사회의 불필요한 규제들을 합리화하고 첨단 산업 분야는 네거티브 규제로 전환하는 것이 필요하다"고 밝혔다.

jeongwon1026@newspim.com