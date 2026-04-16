김성제 의왕시장 "근로자 안전 최우선 하는 산업안전문화 확산에 최선"

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"4월 '노동안전의 날' 맞아 수원시와 합동으로 '건설현장 안전점검' 진행"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 4월 '노동안전의 날'을 맞아 지난 15일 수원시와 합동으로 '건설현장 안전점검'을 진행했다고 16일 밝혔다.

의왕시-수원시 노동안전의 날 합동 점검. [사진=의왕시]

시에 따르면 이번 점검은 ▲건설 현장 안전점검을 위해 관내 고천 가·나 구역 고천초등학교 신축공사 현장에서 실시됐다.

이번 합동점검은 의왕시 및 수원시 관계자, 노동안전지킴이 8명 등 총 17명이 참석한 가운데 진행됐다.

이날 참석자들은 ▲떨어짐 ▲끼임 ▲부딪힘 3대 사고를 중심으로 공사 현장을 세심히 살피고, 방호조치 상태와 건축자재 정리정돈 상태 및 작업자들의 안전수칙 준수 여부를 확인했다.

의왕시 노동안전지킴이는 관내 제조업이나 건설공사현장의 위험요인을 발굴해 개선 방법을 지도해주는 인력으로, 올해는 지난 3월 16일부터 안전 점검 활동을 시작했다.

이들은 현재까지 지역 내 사업장 69개소를 대상으로 총 85회 점검을 실시했으며, 총 149건의 개선 요청 중 126건이 조치 완료돼 시정조치 개선율 84.6%를 기록하는 등 관내 산업재해 예방에 크게 기여하고 있다.

의왕시-수원시 노동안전의 날 합동 점검. [사진=의왕시]

김성제 시장은 "앞으로도 노동안전지킴이를 중심으로 산업 현장의 지속적인 안전 점검과 개선 조치를 실시하겠다"며, "미비한 사업장의 경우 반복 점검으로 근로자의 안전을 최우선으로 하는 산업안전문화가 현장에 뿌리내릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com