안민석 "학교-지역 복지 칸막이 걷어낼 것...통합 교육복지 구축"

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15일 경기도사회복지협의회와 간담회...'통합복지 플랫폼' 제안

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 예비후보가 학교와 지역사회의 복지 장벽을 허물고 위기 학생을 촘촘하게 지원하는 '경기도형 통합 교육복지 체계' 구축을 약속했다.

안민석 예비후보가 '경기도형 통합 교육복지 체계' 구축을 약속했다. [사진= 안민석 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

안 예비후보는 15일 경기도사회복지협의회와 정책 간담회를 갖고 "교육복지는 선택이 아닌 필수"라며 "학교와 지역사회가 함께 학생의 성장을 책임지는 구조로 전환해야 한다"고 밝혔다.

이날 간담회에서 경기도사회복지협의회는 현재의 단절된 복지 구조로 인해 정서·행동 검사 이후 치료 연계가 원활하지 않은 점을 지적했다. 특히 학교 사회복지사의 인력 부족과 단기 계약 중심의 불안정한 고용 구조가 복지의 전문성과 지속성을 가로막고 있다는 현장의 목소리를 전달했다.

이에 협의회 측은 ▲학교-지역사회 통합복지 플랫폼 구축 ▲교육취약계층 생활맞춤형 지원비 신설 ▲학생 심리·정서 케어 시스템 강화 ▲다문화·학교 밖 청소년 지원 확대 등을 주요 정책 과제로 제안했다.

안 후보는 제안된 정책들 중 저소득층 학생을 위한 안경 지원과 치과 치료비 지원, 심층 심리평가 및 치료 연계 강화 등을 '즉각 추진 가능 정책'으로 꼽았다.

그는 "그동안 좋은 정책들이 제안되고도 현장에서 실행되지 못한 이유를 철저히 점검하겠다"며 "말뿐인 복지가 아니라 아이들이 피부로 느낄 수 있는 실행 중심의 교육복지로 패러다임을 바꾸겠다"고 강조했다.

안 후보는 "학교와 지역의 경계를 허물고 협력하는 것이 교육복지의 핵심"이라며 "사회복지 현장의 목소리를 상시 반영하는 '열린 교육감'으로서 경기도만의 차별화된 통합 교육복지 모델을 완성하겠다"고 덧붙였다.

단일화 경선을 앞두고 후보들의 행보가 빨라지는 가운데, 안 후보는 사회복지계와의 접점을 넓히며 '준비된 교육감'으로서의 정책 실행력을 부각했다는 평가다.

beignn@newspim.com