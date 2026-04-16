민주당, 충북 단체장 후보 공천 마무리

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청주·충주·보은·진천·괴산·증평 6곳 결선 결과 오후 발표



[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당이 6·3 지방선거 충북 지역 단체장 공천 절차를 16일 마무리한다.

민주당은 후보가 이미 확정되었거나 단수 추천된 지역을 제외한 6개 시·군(청주, 충주, 보은, 진천, 괴산, 증평)에 대한 결선투표 결과를 이날 오후 4시 30분 발표한다.

더불어민주당 로고. [사진=뉴스핌DB]

충북지사 후보로는 신용한 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장이 일찌감치 낙점됐다.

제천시장에는 이상천 전 시장, 단양군수는 김광직 전 단양군의원, 영동군수는 이수동 영동군의원, 옥천군수는 황규철 현 군수, 음성군수는 조병옥 현 군수가 각각 후보로 확정되거나 단수 추천됐다.

남은 6개 지역은 결선 결과에 따라 이날 최종 후보가 결정된다.

청주시장은 박완희 시의원과 이장섭 전 국회의원의 대결이며, 충주에서는 노승일·맹정섭 예비후보가 맞붙는다.

보은군은 이태영 전 국민건강보험공단 지사장과 하유정 전 도의원이 경합하고, 진천군은 김명식 중앙당 정책위 부의장과 임보열 전 부군수가 경쟁 중이다.

괴산군은 나용찬·이차영 전 군수, 증평군은 연종석 전 군의장과 이재영 현 군수가 승부를 펼친다.

한편, 국민의힘의 충북 단체장 공천은 다음 달 초쯤 마무리될 것으로 전망된다.

지금까지 공천이 완료된 지역은 ▲보은(최재형 현 군수) ▲음성(임택수 전 청주부시장) ▲진천(이양섭 충북도의장) ▲괴산(송인헌 현 군수) ▲증평(이민표 전 괴산군 농업건설국장) ▲영동(정영철 현 군수) 등 6곳이다.

지사와 나머지 5곳의 단체장은 경선 절차를 밟는 중이다.

baek3413@newspim.com