김병민 용인시의원, 반도체산업 경쟁력 강화·철도망 구축 시민 청원 제안

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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시의회 김병민 의원(더불어민주당, 구성동·마북동·동백1·2동)은 지난 15일 제302회 임시회 제3차 본회의 5분 자유발언에서 반도체 산업 경쟁력 강화와 시민 청원 기반 철도망 구축을 제안했다.

용인특례시의회 제302회 임시회 제3차 본회의에서 5분 자유발언하는 김병민 의원.[사진=용인시의회]

김 의원은 삼성전자·SK하이닉스 대규모 투자 계획을 언급하며 "용인은 세계 반도체 산업 핵심 거점으로 도약 중"이라고 평가했다.

이어 "기업 기술 투자와 정부 행정 지원 결합으로 성과 이뤘다"며 반도체를 "대한민국 미래 전략산업"으로 강조했다.

반도체 국가산단 지방 이전 주장에 대해 "민간기업 사활 건 사업을 정치적으로 이용하는 건 위험"이라며 기존 계획 차질없는 추진을 촉구했다.

특히 반도체 산업을 '금보다 비싼 메모리반도체 생산 연금술'에 비유, "용인은 기술력으로 부가가치 창출하는 '반도체 연금술사' 도시로 성장해야"라고 역설했다.

도시철도망 관련 "동백-신봉선 예비타당성 통과 위해 언남-마북-죽전-동천 연결 신규 노선 필수"라며 "기존 계획 추가 반영 행정적으로 가능"이라고 설명했다.

최근 지자체 시민 청원 사례를 들며 "용인시는 동백-신봉선 조속 통과 위해 해당 연계 철도 검토와 시민 청원 접수로 신규망 반영해야"라고 제안했다.

seraro@newspim.com