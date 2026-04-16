장정순 용인시의원 "말구리고개 통학로 공사차량 운행 재검토해야"

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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시의회 장정순 의원(풍덕천1·2동, 죽전2동/더불어민주당)은 지난 15일 제302회 임시회 제3차 본회의 5분 자유발언에서 고기동 노인복지주택 건설 공사차량의 말구리고개 통학로(소1-69호 도로) 운행 계획을 전면 재검토할 것을 강력 촉구했다.

용인특례시의회 장정순 의원이 제302회 임시회 제3차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다.[사진=용인시의회]

장 의원에 따르면 이 도로는 소명학교, 소명나무학교, 수지꿈학교 학생 약 300명이 이용하는 통학로로, 경사도 약 30도의 급경사에 차량 교행이 어렵고 보도·차도 분리가 미비하며 우천 시 토사 유출·산사태 위험이 크다. 25t 덤프트럭 등 대형 차량 운행이 학생 안전을 위협한다고 지적했다.

장 의원은 노인복지주택 건설 자체를 반대하는 것이 아니라 아이들 안전 문제를 강조하며 인근 도로에서 안전 이유로 공사차량을 제한한 데 비해 형평성 없는 행정 판단과 주민·학부모 사전 협의 부재, 자료 비공개를 강하게 비판했다.

장 의원은 소1-69호 도로 공사차량 운행 계획 즉각 재검토와 안전한 대체 노선 우선 검토와 도로 안전성 확보와 정비 완공 선행, 주민·학부모 참여 공개 협의 구조 마련과 교통영향분석 등 자료 투명 공개 등 세 가지 대책을 요구했다.

장 의원은 "개발은 선택, 안전은 의무"라며 "아이들의 안전은 타협 불가"라고 강조했다.

seraro@newspim.com