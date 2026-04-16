경과원 '경기도 AI 멤버십 기업' 모집…도내 AI 산업 생태계 조성

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AI 혁신클러스터 기반 AI 기술을 산업 전환의 핵심 도구로 활용할 기업 발굴

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도와 경기도경제과학진흥원(이하 경과원)은 다음달 6일까지 도내 AI 산업 생태계 조성을 위한 '경기도 AI 멤버십 기업'을 모집한다고 16일 밝혔다.

경기도 AI 멤버십 기업 모집 포스터. [사진=경과원]

이번 사업은 경기도가 조성 중인 AI 혁신클러스터를 기반으로 AI 기술을 산업 전환의 핵심 도구로 활용할 기업을 발굴하고, 사업 초기 인프라 부담을 낮춰 기업의 AI 도입을 촉진하기 위해 마련됐다.

모집 대상은 AI 기술 또는 서비스를 보유한 전국 기업으로 규모와 소재지제한 없이 참여가 가능하다.

총 50개사 이상을 선정해 1년간 멤버십을 운영하며, 평가를 통해 연장 기회를 제공할 계획이다.

도내 기업에는 평가 시 가산점을 부여해 지역 기반 기업 참여를 유도한다.

선정된 기업은 AI 혁신클러스터 내 공용 업무 공간과 스마트 공유 오피스 시스템을 활용할 수 있다.

클러스터에 입주하지 않더라도 입주기업과 동일하게 공용 공간을 이용할 수 있어 별도 사무공간 확보 없이 업무 환경을 활용할 수 있는 것이 특징이다.

기술개발, 실증·사업화, 해외시장 진출 등으로 구성된 AI 기업 성장 프로그램은 별도 선발을 통해 지원되며, 멤버십 기업은 선발 과정에서 우선 대상에 포함되는 등 우대를 받는다.

판교, 부천, 시흥, 의정부, 하남 등 도내 AI 클러스터는 임대료와 관리비가 면제되는 공간으로, 멤버십 기업은 향후 입주기업 모집 시 가산점을 받을 수 있다.

또 주요 거점 클러스터를 기반으로 업무를 수행할 수 있어 기업 활동의 유연성도 높다.

경과원은 멤버십 프로그램을 통해 기업들이 단순한 AI 기술 도입을 넘어 산업 구조 전환과 신규 비즈니스 창출로 이어질 수 있도록 지원체계를 고도화하고, 이를 기반으로 기업 간 협력과 교류를 촉진하는 네트워크 형성을 추진할 계획이다.

김현곤 경과원장은 "경기도 AI 멤버십은 기업이 별도 비용 부담 없이 혁신클러스터 인프라를 활용할 수 있는 프로그램"이라며 "AI 기술을 산업 현장에 적용하려는 기업이 유연하게 성장할 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.

신청은 다음달 6일까지 경기기업비서 홈페이지를 통해 온라인 접수하면 된다. 자세한 사항은 경과원 AI클러스터팀으로 문의하면 된다.

ssamdory75@newspim.com