김유신 만나러 생거진천으로 오세요

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18일, 탄생지서 역사·자연 결합 체험 프로그램 운영





[진천=뉴스핌] 백운학 기자 ="봄기운이 완연한 진천 김유신 탄생지에 화랑의 기상이 되살아난다"

오는 18일, 충북 진천군 문백면 김유신 태실 일원은 지역 주민과 관광객으로 북적일 전망이다.

김유신을 만나러 오세요 행사 모습. [사진=진천군] 2026.04.16 baek3413@newspim.com

진천군이 마련한 체험형 교육 프로그램 '김유신을 만나러 오세요'가 역사와 자연을 결합한 축제의 장으로 열린다.

이날 진행되는 프로그램은 국가유산청과 충북도, 진천군이 주최하고 우리역사문화협동조합이 주관하는 '화랑 김유신, 삼국을 품다' 사업의 일환이다.

김유신이 진천에서 태어났다는 역사적 배경을 바탕으로 2022년부터 추진돼 올해로 5년째를 맞으며, 지역 대표 역사문화 체험 행사로 자리 잡았다.

행사는 어린 시절 김유신이 말타기 훈련을 했던 치마대(馳馬臺) 일원에서 진행된다.

참가자들은 화랑 복식을 입고 체험 부스 10여 곳을 누비며 김유신의 어린 시절을 재현한다.

'탄생지를 밝혀라', '화랑의 간식' 등 다양한 체험 프로그램이 준비됐고, 화랑의 말타기나 승전건무 체험도 직접 경험할 수 있다.

현장에서는 김유신 후손이 직접 들려주는 역사 해설과 숲길 탐방, 연보정 일대 문화해설이 함께 이뤄지며, 어린이와 성인 모두 즐길 수 있는 활쏘기 대회도 열린다.

활쏘기 대회는 부문별로 1~3등을 선정해 상장과 상품을 수여해 참여 열기를 더할 예정이다.

군 관계자는 "이번 프로그램은 국가유산을 단순 관람이 아닌 직접 체험하며 즐길 수 있도록 구성한 것이 특징"이라며 "앞으로도 지역의 역사와 문화를 쉽게 접할 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 확대할 계획"이라고 말했다.

baek3413@newspim.com