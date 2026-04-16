전북자치도, 공공기관 2차 이전 유치 총력 대응

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핵심 기관 대상 현장 방문 맞춤형 설득 강화

금융·첨단산업 연계 생태계 기반 경쟁력 부각

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 제2차 공공기관 이전을 앞두고 전략적 유치 활동에 속도를 내고 있다.

전북자치도는 16일 유치 대상 기관을 직접 방문해 지역 강점을 설명하는 현장 밀착형 유치 전략을 본격 추진 중이라고 밝혔다. 지난 3월 말부터 실국별로 주요 기관을 찾아 동향 파악과 수요 수렴을 병행하고 있다.

전북자치도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.16 lbs0964@newspim.com

이번 활동은 자산운용, 농생명바이오, 기후에너지, 미래첨단산업 등 전북 전략 산업과 연계된 기관을 중심으로 진행된다. 기관별 특성에 맞는 맞춤형 유치 논리를 마련해 이전 필요성을 적극 설득한다는 계획이다.

특히 국민연금공단을 중심으로 형성된 금융 생태계를 핵심 경쟁력으로 내세우고 있다. 여기에 민간 금융권 투자 확대까지 더해지며 금융 분야 기관 유치 기반이 강화되고 있다는 평가다.

기업유치지원실은 '9대 공제회'와 한국은행 등을 방문해 금융 인프라와 투자 환경을 설명하고 이전 의사를 전달했다. 미래첨단산업국도 한국산업기술진흥원, 한국에너지기술평가원 등을 찾아 산업·연구개발 연계 방안을 제시했다.

이와 함께 건설교통국은 국토교통과학기술진흥원, 국토지리정보원 등과 협력 방안을 논의하고, 복지·환경 분야 기관에도 맞춤형 지원책을 제안하고 있다.

현장에서는 KTX 역세권 중심 교통 접근성과 주거·교육·보육이 결합된 정주여건, 독립 청사 부지 제공 등이 주요 요구사항으로 제시됐다. 도는 이를 반영해 기관별 맞춤 지원 패키지를 마련하고 이전 수용 체계를 구체화하고 있다.

전북자치도 관계자는 금융 인프라와 산업 기반을 토대로 핵심 기관 유치에 행정 역량을 집중하고 있다며, 이전 확정 시 안정적인 정착이 가능하도록 사전 준비를 강화하겠다고 밝혔다.

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