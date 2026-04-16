대전시, 대기오염 측정업체 숙련도 시험 실시

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전보건환경연구원이 대기오염물질 측정의 정확성과 안전성을 동시에 점검하는 현장 평가에 나선다.

연구원은 16일부터 2주간 지역 내 대기 측정대행업체를 대상으로 '대기분야 정기 숙련도시험'을 실시한다고 밝혔다.

공장 굴뚝서 나오는 대기오염 물질 모습 [사진=뉴스핌]

이번 평가는 국립환경과학원과 공동으로 진행되며 대전지역 12개 측정대행업체가 참여한다. 굴뚝먼지 시료채취 전 과정에 걸쳐 측정 능력과 안전관리 수준을 종합적으로 검증하는 데 목적이 있다.

점검 항목은 ▲시료채취 위치 선정 ▲장비 설치 및 운영 상태 ▲등속흡인 유지 여부 ▲시료 보관·이송 관리 등으로 실제 현장에서 요구되는 핵심 절차 중심으로 구성됐다.

특히 이번 시험에는 금강유역환경청이 운영 중인 체험 프로그램의 '모형굴뚝'이 활용된다. 실제 굴뚝과 유사한 조건을 구현하면서도 추락 등 안전사고 위험을 낮출 수 있어 동일 기준 아래에서 업체별 측정 역량과 안전수칙 준수 여부를 보다 정밀하게 평가할 수 있다는 설명이다.

연구원은 이번 시험을 통해 측정 데이터의 신뢰도를 높이고 현장 안전 수준을 함께 끌어올린다는 계획이다.

정태영 원장은 "대기오염 관리의 출발점은 정확한 측정과 안전한 작업환경"이라며 "정기적인 숙련도시험을 통해 측정 품질을 지속적으로 개선해 나가겠다"고 밝혔다.

nn0416@newspim.com