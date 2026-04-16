수원시 '2026 뷰티썸 수원' 참가 기업 8월 31일까지 모집

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11월 5일~7일 수원컨벤션센터 1층 전시홀서 열려…100개 기업, 기관·단체 참가 300개 부스 운영

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 '2026 뷰티썸 수원'에 참가할 기업을 8월 31일까지 모집한다고 16일 밝혔다.

뷰티썸 홍보 포스터. [사진=수원시]

2026 뷰티썸 수원(BeautySum Korea Suwon 2026)은 11월 5일부터 7일까지 수원컨벤션센터 1층 전시홀에서 열린다.

수원시가 주최하고, 수원시·(재)수원컨벤션센터·㈜메쎄이상이 주관한다.

100개 기업, 기관·단체가 참가해 300개 부스를 운영할 예정이다.

올해 뷰티썸 수원은 '소재에서 시작되는 브랜드 결정(FROM MATERIALS TO DECISIONS)'이라는 방향성으로 첨단 연구·개발(R&D) 기반의 혁신적인 소재와 기술부터 유망 브랜드까지, 뷰티산업의 전반을 아우르는 장으로 꾸릴 예정이다.

뷰티 분야 제품 전시와 비즈니스 프로그램 등으로 기업이 국내외 판로를 확대하도록 지원하고, 관람객에게는 최신 뷰티 트렌드를 반영한 체험 프로그램과 브랜드를 경험할 기회를 제공한다.

원료·소재, 화장품 완제품(스킨케어, 메이크업 등), 뷰티테크, 디바이스, 헤어·네일, 이너뷰티, 향기, 패키징 등 뷰티산업 관련 모든 분야의 기업이 참가할 수 있다.

뷰티 연구·개발(R&D) 콘퍼런스(화장품 소재 연구 세미나), 해외 바이어 수출 상담회 등의 비즈니스 프로그램을 운영할 예정이다. 한-중 뷰티산업 교류를 위한 협력도 추진된다.

수원시는 지난해 업무협약을 체결한 중국의 대표적인 뷰티·바이오 산업 클러스터 '동방미곡(東方美谷)'과 원료·소재 소싱 상담회, 콘퍼런스 참여 등 다양한 협력 방안을 논의하고 있다.

체험존에서는 퍼스널 컬러 진단, 향수 만들기, 피부 관리, 메이크업 등의 관람객 대상 프로그램을 마련한다.

인공지능(AI)·디지털 기술에 기반한 혁신 서비스를 전시하는 '인공지능(AI)·뷰티테크관'도 운영할 예정이다.

참가를 원하는 기업은 2026 뷰티썸 수원 홈페이지(https://beautysumkorea.com)에서 신청할 수 있다.

문의 사항은 뷰티썸 사무국(02-6121-6499)으로 연락하면 된다.

수원시 관계자는 "수원 방문의 해를 맞아 국내외 관람객을 유치하는 데 힘쓸 것"이라며 "산업 전문성을 강화한 프로그램과 내실 있는 콘텐츠를 준비해 기업과 관람객 모두가 만족할 수 있는 행사로 만들겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com