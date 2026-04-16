유희태 완주군수 후보, 읍면 맞춤형 30개 공약 제시

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만경강 권역 개발 중심 생활혁신 구상

체육·관광·행정복지 연계 균형발전 추진

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 유희태 완주군수 후보가 지역 맞춤형 공약을 통해 균형발전 청사진을 내놨다.

유 후보는 16일 민선 9기 핵심 과제로 13개 읍면별 특성을 반영한 30건의 공약 사업을 발표했다. 지역 간 격차 해소와 주민 삶의 질 향상을 동시에 달성하겠다는 구상이다.

유희태 완주군수 예비후보[사진=유희태 캠프] 2026.04.16 gojongwin@newspim.com

핵심은 만경강 수변공간의 권역별 통합 개발이다. 삼례·봉동·고산을 중심으로 파크골프장, 생태식물원, 수변공원 등을 조성해 친수 관광벨트를 구축한다는 계획이다.

생활체육 인프라 확충도 포함됐다. 이서체육공원, 소양복합체육시설, 비봉생활체육공원 2단계 사업 등을 추진하고, 삼봉복합문화센터와 완주 제2야구장 등 대형 시설도 단계적으로 조성할 예정이다.

지역 자원을 활용한 관광 활성화 방안도 제시됐다. 위봉산성 역사체험 프로그램, 비봉의병광장 정비, 공공승마장 연계 말문화 축제 등을 통해 북부·서부권 생태관광 기반을 강화한다는 방침이다.

행정서비스 접근성 개선을 위해 동상면과 경천면에 행정복지센터를 신축하고, 공유부엌과 작은도서관 등을 갖춘 생활 거점으로 조성할 계획이다.

교통과 도시재생, 농촌 정주여건 개선도 병행된다. 이서면 도시재생사업, 용진 원상운교차로 개선, 소양~동상 국지도 터널 개설 등을 추진하며, 농촌유학센터 확충과 고산면 중심지 활성화 사업도 함께 진행한다.

유 후보는 읍면 특화 공약을 통해 소외 없는 지역 발전을 실현하겠다며, 민선 9기 출범과 함께 전담 체계를 구축하고 2026년 하반기부터 사업을 순차적으로 추진하겠다고 밝혔다. 또한 국비와 도비 확보를 통해 재정 부담을 줄이겠다는 입장이다.

gojongwin@newspim.com