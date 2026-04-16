에스엔시스, 거제에 친환경 기자재 R&D센터 구축

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LNG·메탄올 연료공급 시스템 등 개발…글로벌 시장 진출 거점

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 조선 기자재 통합 솔루션 전문 기업 에스엔시스가 경상남도·거제시와 친환경 R&D센터 및 생산 거점 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

거제는 삼성중공업과 한화오션 등 국내 대형 조선소가 밀집한 조선 산업의 핵심 거점이다. 에스엔시스는 이번 협약을 통해 친환경 연료공급 시스템 전용 R&D센터와 생산 거점을 거제에 직접 구축한다.

회사에 따르면 해당 입지는 항만 등록 부지로, 육상 운송이 불가능한 초중량·대형 SKID 모듈의 해상 직송이 가능하다. 국내 조선 산업의 최대 생산지에 위치해 주요 고객사 인근에서 빠른 납기 대응과 기술 협력을 할 수 있다.

에스엔시스-경상남도·거제시 MOU 체결 이미지. [사진=에스엔시스]

R&D센터에서는 LNG 연료추진 시스템(FGSS), 메탄올 연료공급 시스템(LFSS), 선박평형수 처리시스템(BWMS) 등 친환경 핵심 기자재의 신기술 개발과 제품 고도화를 수행한다. 생산부터 납품까지 전 과정을 단일 거점에서 통합 운영해 공급망 효율을 높일 계획이다.

에스엔시스는 삼성중공업 대상 이중연료추진 시스템 공급 실적을 바탕으로 한화오션과 협력해 세계 최대 컨테이너 선사 머스크향 LNG 이중연료 추진 컨테이너선 FGSS 제어 솔루션을 수주했다. 중국 이중연료 시장에도 진입하며 글로벌 친환경 수주 성과를 이어가고 있다.

국제해사기구(IMO)의 환경 규제 강화로 FGSS·LFSS·BWMS 시장은 성장 국면에 진입했다. 에스엔시스는 거제 거점을 통해 차세대 친환경 기자재 R&D 역량과 원가·납기 경쟁력을 확보해 글로벌 친환경 선박 기자재 시장 진출을 가속화할 방침이다.

에스엔시스 관계자는 "이번 협약은 단순한 생산기지 확보를 넘어 연구개발과 생산이 결합된 친환경 기자재 전문 복합 거점 구축이라는 점에서 의미가 있다"며 "주요 조선사와의 협력을 더욱 강화하고 글로벌 친환경 선박 전환 흐름에 대응해 시장 내 리더십을 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com