와이즈플래닛컴퍼니, 코스닥 상장 예비심사청구

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글로벌 마케팅 강화·신제품 개발에 상장 자금 투입

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 데이터 기반 웰니스 브랜드를 운영하는 와이즈플래닛컴퍼니가 코스닥 상장을 위한 예비심사청구서를 한국거래소에 제출했다고 16일 밝혔다. 상장 주관사는 대신증권이다.

회사에 따르면 제품 기획부터 마케팅, 판매, 고객관리까지 전 과정을 데이터로 통합 운영하는 소비재 브랜드 플랫폼 기업이다. 제품·데이터·브랜드 엔진으로 구성된 운영 플랫폼을 통해 소비자의 미충족 수요를 발굴하고 시장 니즈를 반영하고 있다.

닥터피엘(필터 샤워기), 누잠(토퍼·매트리스), 아이레놀(아이크림) 등 출시 브랜드들이 각 카테고리에서 시장 1위를 기록했다. 특히 대표 브랜드인 닥터피엘은 높은 재구매율을 바탕으로 안정적인 반복 매출 구조를 구축했다.

와이즈플래닛컴퍼니 로고. [사진=와이즈플래닛컴퍼니]

2025년 연결기준 매출액은 649억원, 영업이익 63억원, 당기순이익 93억원을 기록했다. 2014년부터 2025년까지 연평균 성장률은 53.1%에 달했다.

상장 자금은 신제품 고도화와 글로벌 마케팅 강화에 투입될 예정이다. 미국 아마존 등 글로벌 전자상거래 채널을 중심으로 해외 시장 진출을 가속화하고, 스마트 소형가전과 하이브리드 뷰티 등 차세대 웰니스 포트폴리오를 확장할 계획이다.

와이즈플래닛컴퍼니 주경민 대표이사는 "회사는 데이터와 플랫폼 기술을 결합해 고객의 삶에 실질적인 가치를 제공하는 웰니스 트렌드 리더로 성장해왔다"며, "코스닥 상장을 계기로 국내 No.1을 넘어 글로벌 시장에서 인정받는 '글로벌 웰니스 컨슈머 브랜드 플랫폼'으로 도약하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com