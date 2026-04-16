농협금융, 생산적금융 특위 출범 3개월 만에 7.5조원 공급

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제2차 생산적금융 특별위원회 개최... 지역밀착형 금융 추진

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = NH농협금융지주는 지난 15일 서대문 NH농협타워에서 제2차 생산적금융 특별위원회를 개최했다고 16일 밝혔다. 이번 회의에는 이찬우 회장을 비롯해 특별위원회 위원, 분과장, 간사부장 등 약 50명이 참석했다.

NH농협금융지주 이찬우 회장이 회의를 주재하고 있다.[사진= NH농협금융지주]

농협금융은 올해 1월 생산적금융 특별위원회 출범 이후 약 3개월만에 생산적·포용적 금융에 총 7조5000억원을 공급했다. 이는 연간 목표액(19조 2504억원)의 약 39% 수준으로, 정상 추진 진도를 상회하는 실적이다.

분과별 주요 테마 안건은 ▲모험자본 공급 계획 ▲신재생에너지 밸류체인 지원 현황과 계획 ▲지역 인프라를 활용한 국민성장펀드 지방 투자 활성화 계획 ▲지역 밀착형 포용적 금융 모델(마을기업 협약대출) 개발 등이다.

이찬우 NH농협금융 회장은 "정부 정책 추진방향에 부합하는 농협금융 고유의 차별화된 생산적·포용적 금융을 지속적으로 실현해 나가야 한다"며 "지역 경제와 미래 성장산업을 뒷받침하는 실질적인 금융 공급에 더욱 속도를 내달라"고 당부했다.

romeok@newspim.com