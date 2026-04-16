韩国旅游结构变化 外国游客加速向地方分流

纽斯频通讯社首尔4月16日电 据韩国文化体育观光部14日发布的数据，2026年第1季度来韩外国游客在地方地区的访问比例、停留时间和消费规模均明显增长。

【插图=AI生成】

数据显示，一季度通过地方机场入境的外国游客为85.3905万人次，同比增长49.7%；通过铁路出行的外国游客约169万人次，同比增长46.4%；通过地方港口入境的外国游客约33.5万人次，同比增长6.1%。外国游客访问地方地区的比例升至34.5%，同比提高3.2个百分点；首都地区访问比例为79.9%，同比下降0.8个百分点。

同时，外国游客在地方的停留时间显著延长。一季度地方停留总时长为528万天，同比增长36.2%；带动相关消费增至8.8亿美元，同比增长17.2%。

韩国旅游数据实验室的信用卡大数据分析显示，外国游客在地方地区的刷卡消费额由3681亿韩元增至4667亿韩元，同比增长26.8%。

从线上数据看，外国游客对地方旅游的关注度持续上升。在社交媒体上提及地方旅游的比例为27.2%，较去年同期的19.1%上升8.1个百分点。

文化体育观光部表示，上述增长得益于"半价旅游"、"半价度假"、"全民旅游活动"等政策措施，以及以地方为重点的海外旅游推广战略。相关部门将继续推动区域旅游发展，培育新的经济增长点。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社