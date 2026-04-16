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[모닝 리포트] "미·이란 협상 기대에 달러 약보합 지속"

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AI 핵심 요약

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  • 키움증권이 16일 달러인덱스 98.08로 0.04% 하락 분석했다.
  • 미·이란 협상 기대에 뉴욕증시 상승하며 안전자산 수요 완화됐다.
  • 원화 환율 1475.5원 상승, 국제유가 WTI 91.29달러 보합 마감했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

뉴욕증시 상승·안전자산 선호 약화 영향
국제유가는 협상 관망 속 보합권, 금리 혼조세

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 달러화가 미국과 이란 간 2차 협상 기대감이 커지는 가운데 약보합세로 거래를 마쳤다. 뉴욕증시가 상승하고 안전자산 선호 심리가 완화되면서 달러에 하방 압력이 작용했다.

키움증권은 16일 보고서에서 "15일(현지시간) 뉴욕 외환시장에서 달러인덱스는 전일 대비 0.04% 내린 98.08을 기록했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상과 관련해 '긍정적인 결과'를 언급했다는 보도가 이어지며 중동발 지정학적 불확실성이 완화된 영향으로 풀이된다"고 밝혔다.

뉴욕증권거래소(NYSE).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.08 mj72284@newspim.com

유로화(EUR/USD)는 0.03% 오른 1.1799달러를 보였으며, 파운드화(GBP/USD)는 0.04% 하락한 1.3561달러로 마감했지만 주간 기준 1.25% 상승했다. 엔화(USD/JPY)는 미국 국채금리 상승과 안전자산 선호 약화로 달러 대비 159엔까지 하락하며 약세를 이어갔다.

원화는 달러/원 환율이 1475.5원으로 0.19% 상승 마감했으며, NDF(1개월물)는 1474.55원으로 1.95원 낮은 수준에서 출발할 것으로 예상돼 약보합 흐름이 이어질 전망이다.

국제유가는 미·이란 협상 재개 소식에도 추가 하락은 제한되며 보합권을 유지했다. WTI는 배럴당 91.29달러로 전일 대비 0.01% 상승했다.

트럼프 대통령이 "미·이란 전쟁이 곧 종료될 것"이라고 밝히며 기대감이 높아졌으나, 호르무즈 해협 통항 제한과 공급 불안이 완전히 해소되지 않아 유가는 90달러대에 머물렀다.

미국 재무장관이 이란 및 러시아산 원유 수입 허가 조치 연장을 배제하면서 공급 불안이 재차 부각됐다. 금은 미국 채권금리 상승 압력으로 온스당 4,823.6달러까지 내려 0.55% 하락했고, 은과 구리는 각각 0.12%, 0.02% 상승 마감했다.

국채시장은 혼조세를 나타냈다. 한국 국고채 금리는 미·이란 협상 기대와 국제유가 조정, 미국 PPI(생산자물가지수) 부진으로 하락 출발했으나, 한국은행 총재 후보자인 신현송의 매파적 발언이 전해지며 중장기 구간 중심으로 반등했다. 이후 외국인의 국채선물 매수세가 유입되며 다시 하락 전환하며 마감했다.

미국 국채 10년물은 4.283%로 3.55bp 상승했고, 2년물은 3.761%로 1.65bp 올랐다. 시장은 트럼프의 협상 낙관론에도 관망세를 유지하며 금리 상단을 재확인하는 흐름을 보였다.

전반적으로 글로벌 금융시장은 미·이란 협상 전망을 주시하며 방향성을 탐색하는 모습이다. 달러는 약세 압력을 받았고, 유가는 보합권을 유지했으며, 금리시장은 단기 변동 속에서도 관망 기조가 이어지고 있다.

peterbreak22@newspim.com

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종합특검, 심우정 PC 압수수색 [서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 3대 특검(내란·김건희·순직해병)의 나머지 사건을 수사하는 2차 종합특별검사팀이 지난 10일 진행한 대검찰처 추가 압수수색에서 심우정 전 검찰총장이 사용하던 PC를 확보한 것으로 확인됐다. 15일 법조계에 따르면 종합 특검팀(특별검사 권창영)은 지난 10일 검찰총장실에 대한 압수수색을 진행했다. 특히 지난달 종합특검의 중앙지검과 대검 압수수색 대상에서 제외됐던 심 전 총장의 PC를 추가로 압수수색한 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 공수처에서 수사하는 '순직해병 수사외압 의혹 사건' 피의자인 이종섭 전 국방부 장관의 출국금지를 해제하는 과정에 관여한 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장(당시 법무부 차관)이 31일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '이종섭 호주 도피 의혹' 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.03.31 leehs@newspim.com 다만 심 전 총장이 사용하던 PC가 부분적으로 포맷돼 자료 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 종합특검은 지난달 23일 대검찰청과 서울중앙지검에 수사 인력을 보내 압수수색을 진행했다. 압수수색 대상에는 당시 김 여사 관련 사건을 수사한 서울중앙지검 반부패2부 등이 포함된 것으로 전해졌다. 김건희 여사가 연루된 '수사 무마 의혹'은 중앙지검이 도이치모터스 주가조작 사건을 처분하면서 제대로 된 수사 없이 공범으로 지목된 김 여사를 불기소 처분했다는 내용을 골자로 한다. 종합특검은 당시 무혐의 처분 과정에 심 전 총장이 관여했다고 보고 있다. 앞서 특검은 무혐의 처분 당시 중앙지검 지휘부였던 이창수 전 중앙지검장, 조상원 전 4차장 검사 등을 출국금지 조치한 바 있다. stpoemseok@newspim.com 2026-04-15 20:40
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'트럼프 계좌' 가입자 500만명 돌파 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령의 대표 세제 정책 가운데 하나인 이른바 '트럼프 계좌(Trump Accounts)' 가입자가 500만명을 넘어섰다. 이 가운데 120만명은 미 재무부가 지급하는 1000달러의 초기 지원금 대상인 것으로 집계됐다. 15일(현지시간) CNBC에 따르면 스콧 베선트 미 재무장관은 이날 CNBC '인베스트 인 아메리카 포럼'에 참석해 "현재 500만명의 아동이 트럼프 계좌에 가입했으며, 이 중 120만명은 1000달러 시범 프로그램 지원 대상"이라고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌]  2026.02.21 mj72284@newspim.com ◆ 7월 4일 공식 출범…신생아에 1000달러 지급 이번 제도는 트럼프 대통령의 이른바 '크고 아름다운 법안(big beautiful bill)' 을 통해 도입된 세금 이연형 아동 투자 계좌다. 오는 7월 4일 독립기념일에 공식 출범할 예정이다. 미국 내 사회보장번호(SSN)를 가진 18세 미만 모든 아동은 계좌를 개설할 수 있지만, 정부가 제공하는 1000달러 종잣돈(seed money) 은 2025년부터 2028년 사이에 태어난 신생아에게만 지급된다. 베선트 장관은 "1000달러는 단지 시작에 불과하다"며 향후 민간 기업과 지방 단위 기부가 더해질 것이라고 강조했다. ◆ 기업·자선가도 매칭 지원…자산 형성 정책 확대 실제로 미국 내 다수 기업들은 정부가 예치한 1000달러에 맞춰 동일 금액을 추가로 적립하는 매칭 지원에 나서겠다고 밝혔다. 여기에 여러 주의 자선단체와 기부자들도 저소득층 가정을 중심으로 추가 초기 자금을 지원하기로 하면서, 아동 자산 형성 정책이 민관 협력 방식으로 확대되는 모습이다. 시장에서는 이를 미국판 '베이비 본드(Baby Bond)' 성격의 장기 자산 형성 정책으로 해석하고 있다. ◆ 슈퍼볼 광고 이후 가입 급증 미국 가정이 트럼프 계좌를 처음 신청할 수 있었던 시점은 올해 1월 26일 세금 신고 시즌 개시일이다. 가정은 2025년 세금 신고서와 함께 IRS 양식 4547(Form 4547) 을 제출해 계좌 개설과 정부 지원금을 신청할 수 있다. 특히 슈퍼볼 중계에서 약 30초 분량의 트럼프 계좌 광고가 방영된 뒤 가입자가 빠르게 늘어난 것으로 전해졌다. 현재는 TrumpAccounts.gov 를 통해 온라인 신청도 가능하다. 정책 효과와 맞물려 향후 미국 가계 자산 시장과 금융회사들의 어린이 투자상품 경쟁도 더욱 확대될 것으로 전망된다. koinwon@newspim.com 2026-04-15 21:31

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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