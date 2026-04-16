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천하람 "까르띠에 받고 숨지 않는 부산시장 필요"…정이한 후보 지원 사격

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  • 개혁신당이 16일 부산 현장최고위원회를 열고 전재수 후보 통일교 금품 수수 의혹을 비판했다.
  • 천하람 원내대표는 까르띠에 시계·현금 수수와 자서전 판매 의혹을 지적하며 공소시효를 비판했다.
  • 정이한 부산시장 후보를 중앙당 총력 지원하며 깨끗한 시장 필요성을 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

천하람 "35·24세 비서관 증거인멸 기소, 청년 쓰고 버려"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 개혁신당이 16일 부산현장최고위원회를 열고 전재수 더불어민주당 부산시장 후보의 통일교 금품 수수 의혹을 집중 비판하며 정이한 부산시장 후보 지원에 나섰다.

천하람 개혁신당 원내대표는 이날 부산 부산진구 정이한 부산시장 후보 캠프에서 열린 현장 최고위원회의에서 "부산에는 까르띠에 시계를 받고 공소시효 뒤에 숨지 않는 깨끗하고 당당한 젊은 시장이 필요하다"며 "전재수 후보는 유권무죄, 무권유죄의 아이콘이 됐다"고 비판했다.

천하람 개혁신당 원내대표. [사진=뉴스핌 DB]

천 원내대표는 "전재수 후보가 통일교에서 1000만 원짜리 까르띠에 시계와 현금 2000만 원을 받고, 1000만 원어치 자서전 500권을 통일교에 팔았다는 통일교 관계자의 진술이 있다"며 "수사기관은 통일교가 해당 시계를 구입한 사실은 물론이고 전재수 후보의 지인이 해당 시계의 수리를 맡긴 사실까지 확인했다"고 주장했다.

이어 "전재수 후보의 혐의는 공소시효가 지나 처벌할 수 없다고 한다"며 "통일교의 자서전 구입 비용 1000만 원을 편리하게도 혐의에서 제외해 공소시효를 줄인 결과"라고 지적했다.

천 원내대표는 또 "전재수 후보가 더불어민주당 부산시장 후보로 확정된 바로 다음 날 공식적으로 공소시효라는 방패막 뒤에 숨을 수 있게 되었다"고 비판했다.

그는 특히 "권력자 전재수 후보가 무혐의를 받을 때 힘없는 전재수 의원실 35세 비서관, 24세 비서관은 전재수 후보 부산지역사무실 업무용 PC 5대를 초기화하고 하드디스크 등 저장장치 3대를 증거인멸 했다는 혐의로 기소됐다"며 "35세, 24세 비서관을 써먹고 버리기, 꼬리 자르기 한 것"이라고 강조했다.

천 원내대표는 "35세, 24세 청년을 전과자 만들어 놓고 그 뒤에 숨는 전재수 후보 같은 사람을 공소시효라는 방패를 들려서 부산시민 앞에 내놓지는 말았어야 한다"며 "35세, 24세 청년을 쓰고 버리는 후보가 아니라 이들에게 희망과 찬란한 미래를 열어줄 수 있는 젊은 시장이 부산에 필요하다"고 말했다.

그러면서 "바로 지금 정이한 후보가 부산에 필요한 이유"라며 "까르띠에 시계를 차지 않아도 부산시민만 옆에 있으면 빛이 나는 당당한 젊은 시장 정이한 후보를 개혁신당 중앙당도 총력지원 하겠다"고 밝혔다.

allpass@newspim.com

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종합특검, 심우정 PC 압수수색 [서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 3대 특검(내란·김건희·순직해병)의 나머지 사건을 수사하는 2차 종합특별검사팀이 지난 10일 진행한 대검찰처 추가 압수수색에서 심우정 전 검찰총장이 사용하던 PC를 확보한 것으로 확인됐다. 15일 법조계에 따르면 종합 특검팀(특별검사 권창영)은 지난 10일 검찰총장실에 대한 압수수색을 진행했다. 특히 지난달 종합특검의 중앙지검과 대검 압수수색 대상에서 제외됐던 심 전 총장의 PC를 추가로 압수수색한 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 공수처에서 수사하는 '순직해병 수사외압 의혹 사건' 피의자인 이종섭 전 국방부 장관의 출국금지를 해제하는 과정에 관여한 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장(당시 법무부 차관)이 31일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '이종섭 호주 도피 의혹' 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.03.31 leehs@newspim.com 다만 심 전 총장이 사용하던 PC가 부분적으로 포맷돼 자료 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 종합특검은 지난달 23일 대검찰청과 서울중앙지검에 수사 인력을 보내 압수수색을 진행했다. 압수수색 대상에는 당시 김 여사 관련 사건을 수사한 서울중앙지검 반부패2부 등이 포함된 것으로 전해졌다. 김건희 여사가 연루된 '수사 무마 의혹'은 중앙지검이 도이치모터스 주가조작 사건을 처분하면서 제대로 된 수사 없이 공범으로 지목된 김 여사를 불기소 처분했다는 내용을 골자로 한다. 종합특검은 당시 무혐의 처분 과정에 심 전 총장이 관여했다고 보고 있다. 앞서 특검은 무혐의 처분 당시 중앙지검 지휘부였던 이창수 전 중앙지검장, 조상원 전 4차장 검사 등을 출국금지 조치한 바 있다. stpoemseok@newspim.com 2026-04-15 20:40
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