엔씨서비스, '2026 장애인 고용촉진대회'서 국무총리 표창 수상

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 엔씨의 자회사 엔씨서비스가 15일 '2026 장애인 고용촉진대회'에서 국무총리 표창을 받았다. 장애인 고용 확대와 근무 환경 조성에 기여한 공로를 인정받은 것이다.

고용노동부가 주최하고 한국장애인고용공단이 주관하는 이 행사는 매년 장애인 고용 촉진에 기여한 우수 사업주와 업무 유공자, 장애인 근로자를 선정해 포상한다.

한국장애인고용공단 이종성 이사장(좌), 엔씨서비스 조정호 대표(우). [사진=엔씨]

엔씨서비스는 게임 고객 상담을 중심으로 다양한 서비스 업무를 수행하는 장애인 표준사업장이다. 3월 기준 80명의 장애인 직원이 근무 중이며, 이 중 83%가 중증 장애인이다.

회사는 고용 안정성을 높이기 위해 장애인 친화적인 직무 개발과 근무 환경 조성을 지속해왔다. 현재 고객 상담, 카페 바리스타, 서가정리, 다회용컵 관리 등 12개 직무를 운영 중이다. 수어통역사, 사회복지사, 장애인 직업상담원 등 전문 인력이 함께 근무하며 직원들의 업무 적응과 근속을 지원하고 있다.

엔씨서비스는 2020년 '올해의 편한 일터' 고용노동부 장관상을 수상한 바 있다.

yuniya@newspim.com