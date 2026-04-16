엔씨서비스, '2026 장애인 고용촉진대회'서 국무총리 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 엔씨서비스가 15일 장애인 고용촉진대회에서 국무총리 표창을 받았다.
- 장애인 고용 확대와 근무 환경 조성에 기여한 공로를 인정받았다.
- 80명 장애인 직원 중 83%가 중증으로 12개 직무를 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 엔씨의 자회사 엔씨서비스가 15일 '2026 장애인 고용촉진대회'에서 국무총리 표창을 받았다. 장애인 고용 확대와 근무 환경 조성에 기여한 공로를 인정받은 것이다.
고용노동부가 주최하고 한국장애인고용공단이 주관하는 이 행사는 매년 장애인 고용 촉진에 기여한 우수 사업주와 업무 유공자, 장애인 근로자를 선정해 포상한다.
엔씨서비스는 게임 고객 상담을 중심으로 다양한 서비스 업무를 수행하는 장애인 표준사업장이다. 3월 기준 80명의 장애인 직원이 근무 중이며, 이 중 83%가 중증 장애인이다.
회사는 고용 안정성을 높이기 위해 장애인 친화적인 직무 개발과 근무 환경 조성을 지속해왔다. 현재 고객 상담, 카페 바리스타, 서가정리, 다회용컵 관리 등 12개 직무를 운영 중이다. 수어통역사, 사회복지사, 장애인 직업상담원 등 전문 인력이 함께 근무하며 직원들의 업무 적응과 근속을 지원하고 있다.
엔씨서비스는 2020년 '올해의 편한 일터' 고용노동부 장관상을 수상한 바 있다.
yuniya@newspim.com